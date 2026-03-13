Târguri cu produse locale, organizate în mai multe sectoare ale Capitalei în weekend

Primăria municipiului Chișinău anunță organizarea mai multor iarmaroace și târguri cu produse autohtone în weekendul 14–15 martie, în diferite sectoare ale capitalei. Evenimentele au scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi locuitorilor acces la produse agricole de sezon și articole artizanale.

În sectorul Botanica, pe bulevardul Dacia 24, în perioada 13–15 martie, are loc târgul producătorilor locali „Târg cu tradiții”, organizat în colaborare cu Asociația Obștească „Perspectiva”.

În sectorul Buiucani, pe 14 martie, pe teritoriul adiacent clădirii „Kentford” de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 202, este organizat târgul „EcoLocal”, unde sunt comercializate produse alimentare și nealimentare autohtone. Evenimentul este realizat în parteneriat cu Asociația Consumatorilor și Producătorilor Eco și Artizanali.

În sectorul Centru, pe strada Mitropolit Varlaam, pe segmentul cuprins între străzile Armenească și Tighina, până la 15 martie se desfășoară iarmarocul tematic „Primăvara”, unde sunt expuse flori și suvenire. Târgul este organizat de Întreprinderea Municipală „Piața Centrală”.

Totodată, în sectorul Râșcani, pe strada Miron Costin 13/1, în apropierea scuarului, în zilele de 14 și 15 martie are loc un târg al producătorilor autohtoni, organizat în colaborare cu Asociația Obștească „Eurocivis”.

Autoritățile municipale încurajează locuitorii capitalei să viziteze aceste evenimente, menite să susțină producătorii locali și să faciliteze contactul direct dintre agricultori și consumatori.