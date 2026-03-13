Cei care au studiat peste hotare își vor putea echivala diplomele

Actele de studii obținute în străinătate vor fi recunoscute în Moldova, în baza unei proceduri stabilite printr-un proiect elaborat de Ministerul Educației și Cercetării. Documentul, care reglementează modul de recunoaștere și echivalare a diplomelor și calificărilor obținute peste hotare în scop academic și profesional, este prezentat pentru consultări publice.

Proiectul prevede procedura prin care diplomele și calificările obținute în alte state pot fi evaluate pentru continuarea studiilor în instituțiile de învățământ din Moldova sau pentru angajarea pe piața muncii.

Potrivit documentului, procedura de recunoaștere și echivalare va fi realizată de MEC. În cazul profesiilor reglementate, dreptul de exercitare a profesiei va fi acordat de autoritățile competente din domeniu.

Regulamentul stabilește și condițiile de recunoaștere a diplomelor. Printre acestea se numără emiterea actului de studii de către o instituție recunoscută în țara de origine, existența unui nivel de calificare similar celui din sistemul național de învățământ și absența unor diferențe între programele de studii.

Solicitanții vor trebui să depună un dosar care va include cererea, copia diplomei și a suplimentului la diplomă, traduceri legalizate ale documentelor, actul de identitate și alte documente justificative. Termenul de examinare a cererii va fi de până la 30 de zile lucrătoare de la depunerea dosarului, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru cel mult o lună.

În urma evaluării, autoritățile pot emite certificatul de recunoaștere și echivalare a actului de studii, un certificat de recunoaștere parțială sau un aviz de refuz. Proiectul mai prevede că actele de studii eliberate în statele semnatare ale Convenției de la Lisabona privind recunoașterea calificărilor ar putea fi recunoscute automat, dacă îndeplinesc condițiile de acces la următorul nivel de învățământ.

Regulamentul se va aplica cetățenilor moldoveni, celor din țările membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și Elveția, precum și cetățenilor din alte state, care au drept de ședere sau formă de protecție în Moldova.