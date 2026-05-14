Moldoveni, implicați într-o fraudă cu „medicamente-minune” de 240 de milioane de euro

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au destructurat o rețea de operatori telefonici implicați într-o amplă schemă internațională de fraudă cu suplimente alimentare și medicamente contrafăcute, cu un rulaj estimat la aproximativ 240 de milioane de euro și victime în mai multe state europene.

Potrivit anchetatorilor, operațiunea a inclus acțiuni simultane în 15 state și percheziții în 113 locații, desfășurate în cooperare cu autoritățile din România, Polonia, Ungaria și Bulgaria, sub coordonarea agenției europene Eurojust și cu sprijinul Europol.

Conform materialelor dosarului, gruparea utiliza reclame video și text create cu ajutorul inteligenței artificiale pentru promovarea frauduloasă a unor suplimente alimentare și medicamente neautorizate. Publicitatea era distribuită pe sute de pagini web și conturi de pe rețelele sociale și viza victime din România, Italia, Portugalia, Germania, Spania, Franța și Grecia. Doar în România au fost create și ulterior blocate 196 de site-uri care promovau aceste produse.

Materialele publicitare promiteau tratamente „rapide și eficiente” pentru boli cardiovasculare, afecțiuni musculo-scheletale, diabet, cancer, adenom de prostată, psoriazis și obezitate. Produsele erau promovate în mod fals de presupuse personalități din domeniul medical, iar în reclame erau folosite ilegal siglele unor companii farmaceutice cunoscute și mărturii fabricate ale unor „pacienți satisfăcuți”.

Potrivit anchetatorilor, suplimentele nu aveau efectele promise și conțineau ingrediente similare.

După completarea formularelor online de către victime, acestea erau contactate telefonic de operatori care se prezentau drept medici, farmaciști sau consultanți medicali și recomandau cumpărarea produselor.

În R. Moldova au fost vizați zece suspecți, opt bărbați și două femei cu vârste între 19 și 33 de ani, din Anenii Noi, Chișinău, Fălești, Florești, Ialoveni și Glodeni. Aceștia activau de la domiciliu în calitate de operatori telefonici și comunicau cu victimele în limbile română, poloneză, maghiară, engleză și bulgară.

În urma perchezițiilor au fost ridicate dispozitive electronice care conțin informații importante pentru documentarea întregii rețele infracționale. Anchetatorii precizează că suspecții cooperează cu oamenii legii și sunt cercetați în libertate, beneficiind de prezumția nevinovăției.

Operațiunea „Wolf of Everad” a fost realizată în cadrul a două echipe comune de investigații formate între PCCOCS și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, precum și între PCCOCS și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, cu implicarea polițiștilor specializați în combaterea infracțiunilor informatice din România și a structurilor de investigații din R. Moldova.

Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2023 – martie 2024, mai multe persoane din România au fost convinse să investească în acțiuni ale unor companii fictive, iar prin intermediul aplicațiilor de acces la distanță au fost realizate tranzacții frauduloase estimate la circa 240 de milioane de euro.

De asemenea, în România au fost identificate și audiate 60 de victime, dintr-un total estimat de peste 30.000 de persoane, cărora li s-au recomandat suplimente alimentare „naturale” și presupus autorizate, fiind îndemnate să renunțe la tratamentele prescrise de medici inclusiv pentru boli oncologice.

Sub coordonarea Eurojust, au fost desfășurate percheziții și în Grecia, Bulgaria, Ungaria și R. Moldova, pentru destructurarea ramificațiilor internaționale ale grupării.

Autoritățile recomandă cetățenilor să nu renunțe la tratamentele prescrise de medici în favoarea unor „produse minune”, să evite site-urile neautorizate, să verifice autenticitatea platformelor de investiții și să nu ofere date bancare sau acces la conturi unor persoane necunoscute.