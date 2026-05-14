Vasile Costiuc: Dodon zboară la Moscova săptămânal, dar eu sunt acuzat de legături cu Rusia

Liderul „Democrației Acasă”, Vasile Costiuc, se întreabă de ce autoritățile îl acuză de legături cu Rusia, când fostul șef de stat zboară regulat la Moscova și „nu este deranjat”.

„Am votat pentru ieșirea din CSI, am votat pentru toate proiectele europene, nu am făcut nicio declarație de susținere a lui Putin. Care este vina mea? Pentru ce mă acuză?”, se întreabă deputatul.

„Șor, Șor, KGB, Putin… Avem un fost președinte care zboară o dată pe săptămână la Moscova și este inculpat. Fără semnătura procurorului nu poate pleca. El zboară la Moscova, procurorii nu îl întâmpină la aeroport. Nu îi verifică buzunarele, dacă a venit cu bani sau nu. Pur și simplu nu îl deranjează”, a declarat Costiuc.