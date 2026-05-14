Munteanu: Reintegrarea regiunii transnistrene „nu este despre teritoriu, ci despre oameni”

Republica Moldova are în prezent cele mai mari șanse de până acum pentru reintegrarea regiunii transnistrene, consideră prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit acestuia, procesul de reunificare trebuie privit în primul rând prin prisma oamenilor și a legăturilor dintre cele două maluri ale Nistrului, iar o condiție esențială rămâne retragerea trupelor ruse din regiune.

În cadrul unei emisiuni la Exclusiv TV, premierul a declarat că problema transnistreană nu are la bază divergențe etnice sau religioase, ci prezența militară rusă din stânga Nistrului.

„Problema Transnistriei nu este una etnică sau religioasă. Este problema ocupației și a trupelor ruse care trebuiau retrase încă din anii ’90, dar au rămas în regiune”, a afirmat Alexandru Munteanu.

Șeful Executivului a subliniat că soluționarea componentei militare reprezintă primul pas necesar pentru avansarea procesului de reintegrare.

„Primul element indispensabil este retragerea trupelor ruse. Acest lucru poate avea loc în contextul unei soluționări regionale și al încheierii războiului declanșat de Federația Rusă”, a declarat premierul.

În paralel, autoritățile de la Chișinău pregătesc mecanisme economice și fiscale pentru apropierea regiunii transnistrene de restul țării. Potrivit lui Munteanu, Guvernul a elaborat deja instrumente privind integrarea economică și regimul de impozitare aplicabil companiilor din regiune.

„Întreprinderile din stânga Nistrului participă la viața economică a Republicii Moldova, iar acest lucru presupune și anumite obligații fiscale”, a spus premierul.

Alexandru Munteanu a accentuat că reintegrarea trebuie să aibă în centru cetățenii și relațiile deja existente între cele două maluri ale Nistrului.

„Mulți oameni locuiesc în regiunea transnistreană și lucrează pe malul drept, își trimit copiii la școală sau la studii în Chișinău. Reintegrarea este despre oameni, nu despre teritoriu”, a declarat acesta.

Premierul a mai afirmat că regiunea transnistreană face parte din Republica Moldova și că nu există motive pentru a considera contrariul.

Regiunea transnistreană se află în afara controlului constituțional al autorităților de la Chișinău și găzduiește în continuare trupe ruse și depozite de armament. În ultimii ani, negocierile pentru soluționarea conflictului au stagnat, iar formatul de negocieri „5+2” practic nu mai este funcțional după începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. În prezent, dialogul continuă în formatul „1+1”.

În același timp, autoritățile moldovene promovează integrarea economică graduală a regiunii transnistrene, inclusiv prin aplicarea normelor comerciale și fiscale ale Republicii Moldova pentru companiile din stânga Nistrului care exportă pe piața Uniunii Europene.

Oficialii de la Chișinău au declarat în repetate rânduri că procesul de aderare la Uniunea Europeană nu trebuie condiționat de soluționarea conflictului transnistrean. Recent, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a afirmat la Chișinău că problema transnistreană nu va constitui un obstacol pentru parcursul european al Republicii Moldova.