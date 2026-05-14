Majoritatea parlamentară a respins propunerea Partidului Nostru de creare a Comisiei de anchetă a tragediilor din Armata Națională

Renato Usatîi a propus includerea pe ordinea de zi a ședinței plenare de joi, 14 mai, a proiectului de hotărâre, privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor incidentelor grave, deceselor, cazurilor de suicid, vătămărilor și altor situații de risc produse în cadrul Armatei Naționale și al instituțiilor subordonate Ministerului Apărării.

Proiectul a fost elaborat de fracțiunea Partidului Nostru.

„Am văzut cu toată țara că ba apare o versiune, ba, după puțin timp, apare deja altă versiune despre ce s-a întâmplat la Unitatea militară din Cahul. De aceea, pentru ca nimeni să nu facă speculații politice pe moartea unui copil, propunem crearea acestei comisii de anchetă”, a declarat Renato Usatîi în plen.

Fracțiunea majoritară PAS nu a susținut propunerea, așa cum nu a susținut-o nici anterior în Comisia juridică, pentru numiri și imunități. Președintele comisiei, deputatul PAS Lilian Carp, a anunțat organizarea unei ședințe pentru audierea acestui caz tragic, însă a precizat că aceasta va fi „cu ușile închise”.

Amintim că Partidul Nostru, pe 12 mai, a înregistrat oficial în Parlament un proiect de hotărâre prin care solicită constituirea unei comisii de anchetă pentru investigarea circumstanțelor tragediei produse într-o unitate militară din Cahul. Reprezentanții partidului acuză incompetență din partea Ministerului Apărării și cer clarificarea tuturor aspectelor legate de caz.

Pe 10 mai, pe teritoriul unei unități militare din municipiul Cahul s-a produs un accident targic. Un militar prin contract, de 20 de ani, ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock, în timp ce se afla împreună cu un minor aflat în vizită la un alt militar în termen. În urma unei împușcături, preliminar accidentale, militarul în termen a fost rănit și transportat la spital, fiind în afara oricărui pericol. Totodată, minorul de 16 ani a decedat.