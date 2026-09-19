Plafon valutar de 100.000 de euro. Expert: Va aduce un surplus masiv de capital

Moldovenii și agenții economici vor putea efectua anumite operațiuni valutare de până la 100.000 de euro fără autorizarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei (BNM), față de plafonul actual de 10.000 de euro. Ulterior, limita ar urma să ajungă la 250.000 de euro. Expertul bancar Igor Stratan susține că liberalizarea ar putea simplifica transferurile, reduce birocrația și încuraja circulația banilor prin canale oficiale.

Modificările fac parte din procesul de liberalizare treptată a operațiunilor valutare și de armonizare a legislației Republicii Moldova cu cea a Uniunii Europene. Potrivit lui Stratan, libera circulație a capitalurilor este unul dintre principiile de bază ale pieței unice europene, alături de libera circulație a mărfurilor, serviciilor și persoanelor.

„Racordarea cadrului normativ al Republicii Moldova la cel al Uniunii Europene va aduce populației și agenților economici din întreaga țară un surplus masiv de capital, precum și alte beneficii conexe”, afirmă expertul.

Una dintre cele mai importante modificări este majorarea plafonului pentru anumite operațiuni valutare de capital care pot fi realizate fără autorizarea prealabilă a BNM.

Limita ar urma să crească de la 10.000 la 100.000 de euro începând cu 1 ianuarie 2027, iar de la 1 ianuarie 2028 să ajungă la 250.000 de euro.

Băncile vor continua să verifice proveniența banilor

Eliminarea autorizării BNM pentru anumite tranzacții nu înseamnă însă dispariția controalelor, precizează Stratan.

Băncile vor continua să verifice identitatea clienților, proveniența banilor și scopul operațiunilor și vor putea solicita documente justificative. Rămân în vigoare și obligațiile privind prevenirea spălării banilor și respectarea sancțiunilor internaționale.

„Băncile vor rămâne în continuare responsabile să verifice identitatea clientului, scopul tranzacției, să ceară documente, dacă este nevoie, și să verifice proveniența banilor”, explică expertul.

Potrivit acestuia, schimbarea urmărește în primul rând eliminarea unor proceduri birocratice și apropierea sistemului financiar moldovenesc de cel european.

Stratan pune liberalizarea valutară și în contextul integrării Republicii Moldova în spațiul unic de plăți în euro SEPA și al digitalizării serviciilor bancare.

Ce trebuie să știe moldovenii care aduc economii din străinătate

Noile reguli ar putea avea un impact și asupra moldovenilor care muncesc peste hotare și transferă în țară economiile acumulate.

Expertul recomandă păstrarea documentelor care confirmă proveniența legală a banilor, precum contractele de muncă, documentele fiscale sau actele care demonstrează efectuarea unor tranzacții.

„Dacă toate transferurile se efectuează pe căi oficiale și veniturile provin din surse legale, pot apărea unele întrebări din partea băncilor, dar le-aș recomanda să dețină documentele în baza cărora au obținut acei bani”, spune Stratan.

În cazul sumelor transferate direct din străinătate, unele proceduri de notificare către BNM urmează să dispară.

Expertul precizează că vechile reguli nu împiedicau accesul la bani, ci presupuneau proceduri suplimentare atunci când erau depășite anumite plafoane.

Ar putea crește transferurile prin canale legale

Igor Stratan consideră că relaxarea regulilor ar putea contribui și la reducerea transferurilor efectuate prin metode informale.

Potrivit lui, unele persoane au încercat până acum să evite procedurile prin divizarea sumelor, utilizarea criptomonedelor sau transmiterea banilor prin intermediul transportatorilor.

„Această modificare a reglementărilor valutare lovește tocmai în domeniul transferurilor nelegale. Apare mult mai multă transparență, mult mai multe transferuri se fac pe căi legale”, afirmă expertul.

În ceea ce privește riscul ca majorarea plafonului să ducă la ieșiri mai mari de capital, Stratan consideră că trecerea în două etape – mai întâi la 100.000 de euro și ulterior la 250.000 de euro – reprezintă o abordare prudentă.

Ce prevede reforma

Guvernul a aprobat în august un proiect de modificare a legislației privind reglementarea valutară. Pe lângă majorarea plafoanelor, documentul prevede eliminarea unor proceduri de notificare pentru anumite împrumuturi și credite externe și extinderea operațiunilor care pot fi efectuate fără autorizarea BNM.

Sunt prevăzute și facilități pentru persoanele fizice rezidente care emigrează și vor să deschidă conturi bancare peste hotare.

Autoritățile susțin că modificările urmăresc simplificarea operațiunilor valutare, stimularea investițiilor și apropierea legislației Republicii Moldova de normele europene.

Liberalizarea nu elimină însă obligațiile băncilor de a verifica tranzacțiile și proveniența fondurilor, regulile privind prevenirea spălării banilor urmând să fie aplicate în continuare.