Mai multe aparate de zbor au survolat spațiul aerian al RM. Un obiect a căzut și a luat foc lângă frontieră

Mai multe aparate de zbor necunoscute au fost observate în această dimineață în sud-estul Republicii Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, unul dintre obiectele observate ar fi căzut și a luat foc în apropierea frontierei, iar verificările la fața locului sunt în desfășurare.

„În dimineața zilei de 19 septembrie 2026, patrulele Poliției de Frontieră au semnalat survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe aparate de zbor necunoscute, în zona de responsabilitate a Direcției regionale Est.

În jurul orei 04:00, în zona localității Căplani, au fost observate mai multe aparate de zbor necunoscute. Două dintre acestea au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Olănești–Cistovodnoe. În același interval, un alt aparat de zbor a fost observat deasupra localității Căplani, deplasându-se din direcția Crocmaz și părăsind ulterior spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Căplani–Crutoiarovca.

La ora 05:19, partea ucraineană a informat Poliția de Frontieră că, la aproximativ 1,5–2 km de frontiera de stat, în direcția extravilanului localității Troițcoe, a fost observată căderea unui obiect, urmată de incendierea acestuia. Patrula Poliției de Frontieră s-a deplasat în zonă, iar verificările în sector sunt în desfășurare pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea eventualelor fragmente sau obiecte căzute.

Recomandăm cetățenilor ca, în cazul depistării unor obiecte sau fragmente necunoscute, să nu se apropie și să nu le atingă, iar zona să fie evitată. Orice astfel de situație trebuie semnalată imediat la Serviciul 112.

Poliția de Frontieră monitorizează în continuare situația din zona de frontieră și menține schimbul de informații cu autoritățile competente”, menționează responsabilii.