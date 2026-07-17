Peste 100.000 de țigarete fără acte, depistate într-o mașină lângă Comrat

Peste 100.000 de țigarete transportate fără acte de proveniență au fost depistate de ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal în apropierea municipiului Comrat, în urma unei acțiuni desfășurate în baza informațiilor operative.

Potrivit Serviciului Vamal, inspectorii au oprit pentru verificări un autoturism de model Dacia Duster, condus de un bărbat de 34 de ani, cetățean al Republicii Moldova.

În timpul controlului, în habitaclul și portbagajul mașinii au fost găsite mai multe cutii care conțineau 100.200 de țigarete, echivalentul a 5.010 pachete. Produsele din tutun erau transportate fără acte de proveniență și fără documente justificative.

Țigaretele și autoturismul au fost ridicate, fiind pasibile confiscării. Persoana documentată riscă sancțiuni contravenționale, conform prevederilor legale.

Serviciul Vamal precizează că investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea eventualelor persoane implicate.

Instituția menționează că va continua acțiunile de combatere a contrabandei și a comerțului ilicit cu produse accizabile, prin controale menite să asigure respectarea legislației vamale și protejarea intereselor economice ale statului.