Serghei Ivanov, către Vasile Tofan: Nu mai mințiți lumea și ocupați-vă de treabă

Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, îl acuză pe candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, că a întârziat la consultările programate cu fracțiunile parlamentare și că explicația oferită ulterior nu ar corespunde realității.

Potrivit lui Ivanov, reprezentanții fracțiunii Partidului Nostru s-au prezentat la ora stabilită pentru consultări, însă au decis să plece după ce Vasile Tofan nu a ajuns la întâlnire.

„Am fost chemați la consultări, ne-am prezentat mai devreme, iar domnul Tofan nu a venit. Ne-am ridicat și am plecat, pentru că nu este etic și moral să întârzii, mai ales la o întâlnire pe care chiar tu ai programat-o”, a declarat deputatul.

Parlamentarul a contestat explicația oferită de Vasile Tofan, potrivit căreia întârzierea ar fi fost cauzată de o întâlnire cu agricultorii.

„Domnule Tofan, nu mai mințiți lumea. Ședința cu agricultorii s-a încheiat la ora 12:08. Ați ieșit din sală cu aproximativ 20 de minute înainte de consultările cu fracțiunile, pe care tot dumneavoastră le-ați convocat”, a afirmat Serghei Ivanov.

Deputatul Partidului Nostru a mai susținut că, la sosirea în sala în care urmau să aibă loc consultările, nu exista un proiect al programului de guvernare pregătit pentru discuții.

„Am intrat în sală cu speranța că vom vedea un plan de guvernare elaborat. Sala era goală, mesele erau goale. Așa aveți de gând să conduceți țara?”, a spus Ivanov.

În opinia sa, prioritatea premierului desemnat ar trebui să fie elaborarea programului de guvernare și formarea echipei ministeriale.

„Apucați-vă de treabă și nu mai manipulați lumea. Faceți un plan de guvernare și vedeți ce faceți cu echipa de miniștri”, a declarat deputatul.

La final, Serghei Ivanov a afirmat că autoritățile trebuie să trateze cu responsabilitate problemele cetățenilor și a lansat un apel către guvernare.

„Nu mai mințiți poporul. Ocupați-vă de treabă”, a conchis deputatul Partidului Nostru.