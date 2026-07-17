Documente cu antetul Președinției, găsite la gunoi: Reacția instituției

Președinția Republicii Moldova a venit cu o reacție, după ce în spațiul public au apărut imagini cu documente și un plic cu însemnele instituției, care fost găsite la gunoi.

„Aparatul Președintelui Republicii Moldova respinge categoric afirmațiile privind pretinsa aruncare a unor documente ale instituției.

În imaginile apărute în spațiul public este prezentat un plic aferent unei corespondențe oficiale din anul 2018. Pe acesta se observă ștampilele de intrare și de ieșire ale oficiului poștal, ceea ce confirmă că a parcurs circuitul poștal și a fost remis destinatarului. Cu alte cuvinte, este vorba despre corespondență care a părăsit circuitul instituției și a ajuns la destinatar, nu despre documente din arhiva sau din circuitul intern al Președinției.

După remiterea corespondenței către destinatar, responsabilitatea privind păstrarea sau eliminarea acesteia revine persoanei care o deține.

Aparatul Președintelui Republicii Moldova gestionează documentele oficiale în strictă conformitate cu legislația în vigoare și cu normele interne privind evidența, circuitul, arhivarea și securitatea acestora, asigurând administrarea corespunzătoare a fiecărui document pe întreaga perioadă în care acesta se află în gestiunea instituției”, notează responsabilii.