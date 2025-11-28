Moneda comemorativă dedicată Reginei Maria a României intră în circulație

O nouă monedă comemorativă va intra în circulație în Republica Moldova, odată cu publicarea, astăzi, în Monitorul Oficial, a hotărârii Băncii Naționale a Moldovei (BNM) privind punerea în circulație, ca mijloc legal de plată și în scop numismatic, a monedei „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”, emisiunea anului 2025.

Potrivit hotărârii, moneda va fi lansată oficial la 1 decembrie 2025 și va putea fi utilizată pe întreg teritoriul Republicii Moldova la valoarea sa nominală. Aceasta va fi însoțită de certificat de autenticitate, fiind destinată atât circulației monetare, cât și colecționarilor, interesanților de istorie și numismatică.

Moneda comemorativă va fi disponibilă publicului prin intermediul Băncii Naționale a Moldovei, precum și prin băncile licențiate din țară. Instituțiile financiar-bancare vor stabili individual prețul de comercializare, cu condiția ca acesta să nu depășească cu mai mult de 3% prețul stabilit de BNM.

Documentul confirmă că noua emisiune monetară este recunoscută ca mijloc legal de plată, consolidând rolul monedelor comemorative în promovarea momentelor istorice și personalităților marcante ale spațiului românesc.

Hotărârea intră în vigoare odată cu publicarea sa în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, marcând începutul disponibilității pentru public a monedei dedicate Reginei Maria — una dintre cele mai importante figuri istorice ale României și Europei începutului de secol XX.

Regina Maria a României (1875–1938), născută Marie Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha, a fost soția Regelui Ferdinand I și una dintre cele mai influente și respectate personalități ale României moderne. Supranumită „Regina-soldat” și „Mama răniților”, s-a remarcat prin implicarea directă în timpul Primului Război Mondial, îngrijind răniți, susținând moral armata și reprezentând România diplomatic în fața marilor puteri europene. A contribuit decisiv la recunoașterea internațională a Marii Uniri din 1918 și a rămas în istorie ca un simbol al curajului, demnității și patriotismului.

Regina Maria este considerată una dintre cele mai marcante figuri feminine ale secolului XX din spațiul românesc. La Chișinău, în 2024 i-a fost înălțat un monument, amplasat în scuarul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi”.