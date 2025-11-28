Daniel Vodă a câștigat peste jumătate milion lei în 2025, din funcția de purtător de cuvânt al premierului

Ex-purtătorul de cuvânt de la Guvern, Daniel Vodă, a câștigat, în anul 2025, doar din salariu, peste jumătate de milion de lei. Suma, indicată în declarația de avere și interese personale, este dublă față de remunerarea pe care a primit-o fostul premier, Dorin Recean. Leafa premierului a constituit, în total, 238.349 de lei, în anul curent.

Astfel, potrivit declarației de avere, Daniel Vodă a ridicat, pe parcursul anului curent, doar din salariul de funcție, pentru fotoliul de consilier pentru comunicare publică, purtător de cuvânt al prim-ministrului, suma de 574.268 de lei.

Vodă a mai primit 574.268 MDL sub formă de compensare a concediului anual de odihnă nefolosit.

Totodată, fostul purtător de cuvânt al lui Recean a ridicat și diurna pentru deplasare la București, în sumă de 1.379 MDL.

De asemenea, Daniel Vodă a primit, din partea Cancelariei de Stat, și o îndemnizație unică în mărime de 2 salarii de bază la expirarea mandatului conform art. 21 din Legea nr. 80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică – suma constituind 73.740 MDL.

În același timp, pentru 2025, ex-premierul Dorin Recean a indicat, în declarația de avere și interese, suma de 238.349 de lei la rubrica salariu pentru funcția de premier, din partea Cancelariei de Stat.

În septembrie 2025, Rise Moldova scria că, premierul Dorin Recean, care a candidat la alegerile parlamentare, și-a cumpărat un automobil de lux de model BMW de 1,3 milioane de lei și a oferit rudelor donații de aproape 1,9 milioane lei, în cei doi ani și șapte luni de mandat.