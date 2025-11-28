Usatîi: Nu poți cere rezultate de la angajați plătiți cu 9.000 de lei

Președintele fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat nivelul actual al salariilor din sectorul public și condițiile de muncă ale inspectorilor de stat, în cadrul dezbaterilor privind modificarea legislației ce reglementează activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii.

Usatîi a declarat că statul nu poate solicita rezultate de la angajați prost plătiți, în timp ce le extinde atribuțiile. „Nu poți cere rezultate de la oameni plătiți cu 9-10 mii de lei și, în același timp, să le mărești atribuțiile”.

În opinia sa, combaterea fenomenului salariilor „în plic” necesită o reformă fiscală amplă și un dialog real cu mediul de afaceri, nu doar măsuri formale.

El a subliniat că inspectorii muncii ar trebui să beneficieze de competențe clare și de resurse adecvate pentru a-și îndeplini responsabilitățile. „Dacă salariile ar fi de 25.000-30.000 de lei, aș avea încredere că pot acționa eficient. În condițiile actuale este dificil să ceri responsabilitate”, a punctat deputatul.

Usatîi a invocat și experiența sa de fost primar al municipiului Bălți, afirmând că multe reforme utile au fost blocate de lipsa fondurilor și de birocrație. În acest context, el a pledat pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și a remunerației celor care apără drepturile angajaților.

Liderul formațiunii a criticat și discrepanțele dintre nivelul de trai al unor patroni și situația lucrătorilor. El a afirmat că este inacceptabil ca unii angajatori să afișeze lux, în timp ce salariații lor muncesc pe venituri mici și în condiții precare.

Usatîi a declarat că susține reformele, chiar și unele mai dure decât cele propuse de autorități, dar numai dacă angajații sunt remunerați corect și beneficiază de sprijin adecvat.

El a îndemnat la consultări extinse înainte de lectura a doua a proiectului de lege, incluzând patronatele și toate părțile interesate. Deputatul a exprimat încrederea că, în urma acestor discuții, proiectul ar putea obține sprijinul majorității parlamentare până la sfârșitul anului.