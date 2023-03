Monica Babuc – noua șefă a Institutului Cultural Român de la Chișinău

Membrul Partidului Social Democrat European (PSDE), fostul Partid Democrat, fostul ministru a culturii, Monica Babuc este noua șefă a Institutului Cultural Român de la Chișinău (ICR). Pentru candidatura sa au votat Comisiile din Senat pentru cultură și politică externă, cu 13 voturi pentru.

Înainte de procesul de vot, Babuc a fost luată la întrebări de către senatori. Bunăoară, Cristian Bordei de la USR a întrebat-o pe Monica Babuc dacă este normal ca un om politic să fie numit la conducerea unei instituții de cultură, în contextul în care se dorește depolitizarea instituțiilor publice, scrie Libertatea.

„Ce să facem cu situația în care mă consider în egală măsură și om de cultură? Eu am pus pe stop activitatea politică de circa 14 ani și am o pregătire istorică temeinică, dar și experiență în domeniul culturii. Sunt un om care a declarat franc că am făcut un pas în urmă din politica activă. Am experiență în politică, e adevărat. Trăim în secolul XXI, toate lucrurile sunt la vedere azi, toată lumea știe ce înseamnă respectarea prevederilor legale pentru funcția pe care o ocupă. Eu nu cred că trebuie să dăm o importanță atât de mare termenului de depolitizare, pentru că uneori acest gen de termen este folosit ca armă politică”, a răspuns Monica Babuc.

Senatorii USR Radu-Mihai Mihail și Eugen-Remus Negoi au chestionat-o pe Monica Babuc cu privire la relația acesteia cu liderul PDM Vladimir Plahotniuc. Candidata la directoratul ICR Chișinău a spus că informațiile apărute în presă sunt „neadevăruri și adevăruri trunchiate”.

„Vreau să vă spun că, din păcate, și dumneavoastră ați devenit victima unor adevăruri trunchiate sau chiar a unor falsuri care se profilează cu insistență și în presa română. Eu nu am preluat conducerea politică în 2019, când a plecat domnul Plahotniuc. Eu am preluat după circa trei ani de zile și am avut un interimat în ultimele luni ale anului 2022. E un fals să spui că Monica Babuc a preluat conducerea PDM după Plahotniuc”, a afirmat Babuc.

