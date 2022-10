Morți pe frontul din Ucraina, dar „uciși de coronavirus”. Politician turkmen: Companiile militare private rusești recrutează în mod ilegal prizonieri din Turkmenistan și oameni săraci

Un politician turkmen de opoziție, Murad Kurbanov, aflat în exil, susține că companiile militare private rusești recrutează în mod ilegal prizonieri din Turkmenistan și oameni săraci, iar dacă aceștia mor pe frontul din Ucraina, decesele acestora sunt atribuite coronavirusului, potrivit analistului militar și cercetătorului independent Chris Owen, transmite Hotnews.

1/ The exiled Turkmen opposition politician Murad Kurbanov says that Russian private military companies (PMCs) are recruiting illegally prisoners and poor people from Turkmenistan, with Turkmen officials falsely attributing their subsequent deaths to coronavirus. Thread ⬇️ pic.twitter.com/qAmBEiTamA

