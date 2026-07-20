Multimilionar în 5 ani de guvernare PAS: Noi detalii despre afacerile lui Alex Trubca

Noi informații despre investițiile imobiliare ale fostului deputat PAS Alexandru Trubca au fost prezentate de investigația „Cutia Neagră PLUS”, difuzată de TV8. Potrivit materialului, printre partenerii ultimului se numără un fost deputat PAS, în prezent șef al Direcției Generale pentru Administrarea Clădirilor Guvernului, fostul șef al Agenției Proprietății Publice, dar și doi sponsori ai partidului de la ultimele alegeri. Ba mai mult, Alexandru Trubca nu s-a limitat doar la Republica Moldova, dar și-a extins investițiile și în România.

Unul dintre cele mai mari proiecte ale lui Alex Trubca este un complex rezidențial cu aproximativ 400 de apartamente, care urmează să fie construit în comuna Trușeni, suburbie a municipiului Chișinău.

Potrivit investigației, în toamna anului 2024 a fost fondată o companie prin intermediul căreia ar fi fost demarat proiectul imobiliar. Firma ar fi cumpărat un teren de aproximativ 80 de ari, amplasat în centrul localității Trușeni, în apropierea Primăriei și a altor instituții publice.

Terenul ar fi fost format după comasarea a trei loturi cumpărate de partenerii implicați în proiect. Compania lui Alexandru Trubca ar deține o parte din proprietate, alături de alte două firme asociate cu partenerii săi de afaceri.

Printre aceștia se numără Viorel Barda, fost deputat PAS și nașul de cununie al lui Trubca, dar și omul de afaceri Mihai Pop, care donat PAS-ului peste 600 de mii de lei în campaia electorală. Compania care urmează să dezvolte construcția este Estate Invest Company.

Potrivit investigației, procedurile administrative pentru proiectul imobiliar din Trușeni au avansat într-un ritm rapid. Jurnaliștii susțin că Planul Urbanistic de Detaliu a fost aprobat de Consiliul Local Trușeni în mai puțin de o lună, iar alte acte necesare dezvoltării proiectului, inclusiv comasarea terenurilor și autorizația de construire, ar fi fost eliberate într-un termen de doar trei zile.

Alte investiții în aceeași localitate

Pe lângă proiectul cu blocuri locative, investigația mai indică o altă investiție imobiliară în Trușeni. Este vorba despre un teren de 34 de ari destinat construcției de case private.

În acest proiect ar fi implicată și compania RV PRO Invest, fondată de Roman Cojuhari, fost director al Agenției Proprietății Publice. Potrivit informațiilor prezentate de TV8, terenul ar fi fost procurat prin contribuția mai multor parteneri, iar finanțarea ar fi fost realizată inclusiv prin împrumuturi.

Apartament de aproape 140 de mii de euro în Sibiu

Investițiile lui Alexandru Trubca nu s-ar limita la piața imobiliară din Republica Moldova. Potrivit investigației, fostul parlamentar a rezervat un apartament într-un complex rezidențial din municipiul Sibiu, România.

Locuința, cu o suprafață de peste 70 de metri pătrați, ar avea o valoare estimată de aproximativ 140 de mii de euro. Apartamentul face parte dintr-un proiect amplasat într-o zonă nouă de dezvoltare a orașului, pe malul lacului Binder.

Averea lui Alex Trubca din ultimii ani

Investigația a mai analizat și evoluția averii lui Alexandru Trubca din ultimii ani. Potrivit datelor din declarațiile de avere, familia fostului deputat ar fi indicat donații importante, inclusiv 28 de mii de euro primite la nuntă, peste 15 mii de euro la cumetrie și 48 de mii de euro donați de soacra acestuia.

De asemenea, în declarația de avere pentru anul 2024, Alex Trubca a menționat investiții de peste 32 de mii de euro într-un cont de brokeraj deschis în străinătate.

Vezi mai jos investigația integrală.