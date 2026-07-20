România, lovită de furtuni: Vehicule avariate, copaci smulși și locuințe inundate

Furtunile puternice care au lovit duminică România au produs pagube în 29 de localități din 16 județe și în municipiul București. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), au fost avariate 88 de autoturisme, iar circulația rutieră a fost afectată temporar pe mai multe drumuri naționale.

Autoritățile au transmis 38 de mesaje RO-ALERT cod roșu în 23 de județe și în București pentru avertizarea populației, iar Ministerul Afacerilor Interne a mobilizat peste 10.000 de angajați, sprijiniți de aproximativ 940 de echipaje ale serviciilor de ambulanță și peste 500 de salvatori montani.

Cele mai grave efecte s-au înregistrat în stațiunea montană Bușteni, de pe Valea Prahovei, unde o viitură formată pe șosea a surprins aproximativ 30 de autoturisme. Pompierii au salvat două persoane rămase blocate într-o mașină iar zece persoane s-au autoevacuat. Doi pietoni au fost surprinși de torent pe trotuar, iar unul dintre ei, o femeie de 33 de ani, a fost transportată la spital cu traumatisme.

De altfel, traficul rutier a fost întrerupt temporar pe mai multe drumuri naționale din cauza apei, aluviunilor și copacilor căzuți pe carosabil. Circulația feroviară a fost afectată pentru scurt timp în apropiere de București, unde crengi rupte au căzut peste linia de înaltă tensiune.

Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 24 de locuințe, 34 de curți și de pe 23 de străzi. Totodată, au îndepărtat 123 de copaci și cinci stâlpi de electricitate doborâți de vânt și au înlăturat elemente desprinse de pe acoperișurile a opt clădiri.

IGSU precizează că intervențiile continuă în București și în județul Prahova pentru evacuarea apei și îndepărtarea copacilor prăbușiți.