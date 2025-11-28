Muncitorul care a ridicat steagul pe LEA Vulcănești-Chișinău: Mândru că reprezint țara

Cristian Pilipeț, din localitatea Ilenuța, raionul Fălești, și-a împărtășit emoțiile după ce a urcat primul pe pilonul liniei electrice de 400 kV Vulcănești – Chișinău, subliniind provocările muncii și importanța proiectelor de infrastructură pentru Republica Moldova.

„Mă simt extrem de mândru și responsabil că am ridicat primul steag pe pilonul liniei de înaltă tensiune. Familia mea și toți cei din comunitate sunt bucuroși pentru mine”, a declarat Cristian Pilipeț, muncitor pe șantierul LEA Vulcănești – Chișinău.

Cristian are experiență în proiecte de construcție în România, dar subliniază că cel mai bine se simte acasă, în Republica Moldova, unde astfel de lucrări aduc și locuri de muncă pentru cetățeni. „Am lucrat în condiții mult mai dificile, pe munți, cu acces greu și echipamente grele. Dar aici, împreună cu echipa, găsim soluții pentru orice provocare”, a spus el.

Muncitorul a povestit despre riscurile urcării pe piloni: „Cel mai înalt pilon pe care am urcat are 52 de metri. Înainte de a începe lucrul, trebuie să te echipezi complet, să fii extrem de atent, pentru că un pas greșit te poate costa viața. În același timp, simți o emoție de libertate și responsabilitate”.

Tânărul remarcă și complexitatea lucrărilor: „Sunt multe puncte dificile pe șantier, dar toți colegii sunt experimentați și fiecare își face treaba. Nu toți ar avea curajul să urce la asemenea înălțime”.

Muncitorul speră ca proiectul să fie primul dintr-o serie și să ofere și altor specialiști oportunitatea de a munci acasă. „Este primul proiect de acest gen în Moldova, dar sperăm să mai fie și altele, ca să fim aproape de familie și de țara noastră”, a adăugat el.