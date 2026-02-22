Munteanu, despre banii europeni: Vor fi folosiți pentru investiții, nu pentru consum

Premierul Alexandru Munteanu a declarat, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, că implementarea Planului de Creștere Economică trebuie accelerată, astfel încât Republica Moldova să valorifice eficient cele 1,9 miliarde de euro promise până la sfârșitul anului viitor. Până în prezent, au fost absorbite 290 de milioane de euro.

Șeful Executivului a subliniat că ritmul de implementare este esențial pentru transformarea fondurilor în proiecte concrete și sustenabile. Potrivit acestuia, accentul nu trebuie pus pe cheltuieli de consum sau pe distribuirea rapidă a resurselor, ci pe investiții raționale, capabile să producă efecte economice durabile.

Premierul a menționat că gestionarea fondurilor externe presupune responsabilitate sporită și prudență, arătând că este preferabilă returnarea unor sume decât utilizarea lor ineficientă. El a invocat experiența personală în administrarea resurselor financiare și a atras atenția asupra riscului de risipire a banilor dacă aceștia nu sunt gestionați riguros.

Munteanu a precizat că, după cele 290 de milioane de euro deja primite, urmează o nouă tranșă de 170 de milioane de euro, iar aproximativ 1,4 miliarde de euro trebuie absorbite până la sfârșitul anului 2027. În opinia sa, obiectivul este realizabil, însă necesită accelerarea reformelor și o implicare activă a autorităților și a sectorului privat.

Premierul a arătat că Executivul intenționează să promoveze proiecte sustenabile și parteneriate public-private, astfel încât investițiile să aibă un impact real asupra economiei. El a subliniat că fiecare proiect trebuie planificat atent și orientat spre rezultate pe termen lung.

Referindu-se la experiența altor state în absorbția fondurilor europene, Munteanu a apreciat că situația Republicii Moldova este diferită, însă succesul depinde de respectarea condiționalităților impuse de Comisia Europeană. El a menționat că unele cerințe devin tot mai complexe, dar a afirmat că țara avansează într-un ritm accelerat și se află pe o direcție corectă.

Totodată, premierul a evidențiat existența unor riscuri externe, precum conflictul din Ucraina, care pot influența capacitatea de implementare a proiectelor. Potrivit acestuia, stabilitatea regională ar contribui semnificativ la dezvoltarea economică și la atragerea investițiilor.

Munteanu a reiterat că absorbția fondurilor europene trebuie să fie eficientă, responsabilă și orientată spre investiții care să genereze beneficii reale pentru economia națională, evitând cheltuirea rapidă a resurselor fără impact pe termen lung.