Impozitarea importurilor din Transnistria ar putea începe din 1 iulie

Guvernul se așteaptă ca impozitarea unor importuri din Transnistria să înceapă încă din 1 iulie. Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat reporterilor acest lucru miercuri, 13 mai.

Potrivit acestuia, legea adoptată de Parlament la sfârșitul lunii aprilie prevede trei etape: crearea unui fond de convergență până în august anul curent, introducerea TVA-ului la livrările de energie electrică și gaze către Transnistria începând cu 1 ianuarie 2027 și trecerea malului stâng la spațiul fiscal unic al Republicii Moldova până la 1 ianuarie 2030.

„Guvernul ar trebui să aprobe în curând un calendar pentru implementarea măsurilor prevăzute de lege.” „Intenționăm să implementăm primele măsuri privind TVA-ul și accizele începând cu 1 iulie. Acestea vor afecta bunurile de lux, tutunul, alcoolul și alte bunuri neesențiale”, a spus Chiveri.

El a refuzat să spună câți bani vor aduce aceste măsuri în buget, deoarece „totul va depinde de activitatea economică a întreprinderilor transnistrene și de volumul importurilor în regiune”.