O mamă din R. Moldova a cerut ajutorul Maiei Sandu, susținând că fiul său ar fi prizonier de război în Ucraina. Șefa statului spune că astfel de cazuri sunt „foarte complicate”

O mamă i-a cerut ajutorul Maiei Sandu, în cadrul vizitei președintei la Nisporeni, după ce fiul său ar fi ajuns prizonier de război în Ucraina. Femeia spune că de 100 de zile încearcă să obțină răspunsuri de la instituțiile statului, inclusiv de la Președinție, însă fără succes.

„Este vorba despre o persoană din familia mea care a luptat în Ucraina. La moment este prizonier de război. La intervenția mea la toate instituțiile statului responsabile nu am primit încă un răspuns timp de 100 de zile, din ianuarie și până acum. Am solicitat către dvs. audiență, am primit, să spun așa, un răspuns tare delicat, printr-o scrisoare de 3-4 fraze: stați liniștită, toată lumea știe, dacă ceva se schimbă, vă anunțăm”, a declarat femeia.

Aceasta susține că fiul său ar fi participat „într-o misiune specială” și că ar fi mers să lupte din „patriotism”.

„El a fost patriot. A vrut să apere vecinii și a vrut să apere țara noastră. Cred că puțini au atâta patriotism să meargă acolo, să-și sacrificie viața și sănătatea. Și atunci cei care l-au ajutat cumva, l-au adus ca o chiflă la vamă, au fost făcuți eroi, iar eroii care au luptat acolo sunt dați uitării. Eu vreau și solicit insistent să vă implicați și să-mi aportați o audiență. Credeți-mă că altă cale nu am mai găsit. (…) La cine să mai apelez ca să pot să-mi ajut copilul? Vă rog frumos să vă implicați și să mă ajutați”, a mai spus femeia.

În reacție, Maia Sandu a declarat că instituțiile statului fac demersuri, însă astfel de cazuri sunt „extrem de complicate”. Șefa statului a făcut referire și la recentul schimb internațional de deținuți, în urma căruia doi ofițeri ai SIS, reținuți în Rusia, au revenit în Republica Moldova după aproape un an de captivitate.

„Îmi pare rău pentru situația prin care treceți, sincer, îmi pare foarte rău. O să vă spun direct – aceste cazuri sunt tare complicate. Faptul că instituțiile nu v-au acordat această audiență nu înseamnă că instituțiile n-au făcut demersuri, dar răspunsuri la aceste demersuri pot veni și peste un an, și peste doi ani. Este extrem, extrem de complicat. Vă spun asta pornind de la un caz pe care am reușit să îl rezolvăm și a fost foarte, foarte multă, cum să zic eu, insistență de partea noastră și modalități diferite pe care le-am examinat. Deci, demesturile le facem. Dar mai mult decât vă spun astăzi aici, nici la audiență nu am cum să vă răspund”, a declarat președinta.

Președinta a adăugat că autoritățile încearcă să identifice soluții inclusiv împreună cu partea ucraineană, însă deocamdată nu există „niciun răspuns pozitiv”: „Îmi pare rău”.