Mureșan: Bugetul multianual al UE va include câteva miliarde de euro pentru Moldova

Uniunea Europeană negociază în prezent bugetul multianual 2028-2034, care va include fondurile de preaderare pentru statele candidate. Europarlamentarul român, Siegfried Mureșan, precizează că Republica Moldova urmează să beneficieze de câteva miliarde de euro din acest mecanism.

Oficialul a precizat că negocierile privind viitorul buget european au început deja în Parlamentul European, iar una dintre priorități este majorarea fondului destinat statelor candidate.

„Există un fond european de peste 40 de miliarde de euro destinat tuturor statelor candidate. Din acest fond toate statele candidate primesc fonduri de preaderare. Noi am cerut creșterea acestui fond cu 10%. Adică, cu câteva miliarde în plus”, a spus precizat Siegfried Mureșan în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV.

Oficialul european a explicat că eurodeputații își doresc ca fiecare stat candidat să cunoască din timp suma pe care o poate accesa, în funcție de progresul reformelor și al negocierilor de aderare.

„Noi am cerut ca fiecărui stat candidat să-i fie alocată o sumă precisă. Pentru ca Republica Moldova, și celelalte state candidate, să știe în avans care este suma ce le revine, dacă negocierile merg bine și implementează reformele”, a explicat oficialul european.

Siegfried Mureșan a subliniat că obiectivul său este ca Republica Moldova să aibă garantată o alocare financiară clară în viitorul buget european.

„Dorința mea este să avem o sumă fixă alocată Republicii Moldova din acest fond de 40 de miliarde de euro. Va fi vorba de câteva miliarde, pe șapte ani, care să fie garantate Republicii Moldova”, a mai spus Siegfried Mureșan.