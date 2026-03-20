NATO vrea relații strânse cu Moldova: Amiral: Securitatea globală s-a schimbat deja

NATO își reafirmă interesul pentru consolidarea relațiilor cu Republica Moldova, în contextul noilor provocări de securitate din regiune. Declarațiile au fost făcute de președintele Comitetului Militar al NATO, aflat într-o vizită la Chișinău, care marchează 32 de ani de cooperare dintre Alianță și țara noastră.

Oficialul NATO a subliniat că scopul vizitei este aprofundarea dialogului politico-militar și extinderea cooperării practice.

„Scopul vizitei mele aici este să consolidăm în continuare dialogul politico-militar și cooperarea practică dintre NATO și Republica Moldova și cred cu certitudine că suntem pe drumul cel bun pentru a realiza acest obiectiv. Este evident că securitatea globală nu mai este în proces de schimbare, ci deja s-a schimbat”, a declarat amiralul.

Acesta a avertizat că actualul context de securitate impune acțiuni ferme pentru menținerea păcii și stabilității.

„Ceea ce nu ar trebui să acceptăm ca fiind o nouă normalitate este faptul că trebuie să acționăm și să explorăm toate mijloacele disponibile pentru a asigura pacea și securitatea”, a adăugat oficialul NATO.

La rândul său, șeful Marelui Stat Major al Armatei Naționale, Vitalie Micov, a apreciat sprijinul oferit de NATO în modernizarea sectorului de apărare.

„Vreau să exprim aprecierea noastră pentru sprijinul acordat de-a lungul anilor prin diverse programe de interes comun, care au avut o contribuție semnificativă la modernizarea sectorului de apărare a statului nostru. Inițiativele sunt deosebit de importante și în contextul parcursului european al Republicii Moldova”, a menționat acesta.

Oficialul a subliniat că aprofundarea cooperării vine într-un moment marcat de riscuri de securitate și amenințări hibride tot mai complexe.

În cadrul discuțiilor, părțile au abordat priorități ce țin de modernizarea capacităților de apărare, dar și contribuția Republicii Moldova la menținerea păcii și stabilității regionale.

Relațiile dintre Republica Moldova și NATO datează din 1991, când țara noastră a participat la reuniunea Consiliului de Cooperare Nord-Atlantică de la Bruxelles. Din 2014, militarii moldoveni participă la misiunea KFOR din Kosovo, desfășurată sub egida NATO și ONU, unde au fost implicați peste 1.000 de militari.