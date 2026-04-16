Negocierile în formatul 1+1, reluate: Ce cerințe au Chișinăul și Tiraspolul

O nouă rundă de discuții în formatul „1+1” între Chișinău și Tiraspol are loc astăzi, la sediul Misiunii OSCE din regiunea transnistreană. La întrevedere participă viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, alături de alți oficiali de la Chișinău și reprezentanți ai administrației de facto de la Tiraspol.

Potrivit vicepremierului, Chișinăul a propus pentru discuții două subiecte prioritare, educația și mediul, la care se adaugă aspecte ce țin de libera circulație, drepturile omului și Fondul de convergență.

„Cazul Pancioha și alte cazuri de rezonanță, cum ar fi Zaharov, Cenușa, Ceban și Zimin, sunt în atenția Biroului politici de reintegrare și au fost incluse pe agenda întâlnirii”, a declarat Valeriu Chiveri.

Întâlnirea de astăzi este a doua din acest an în format „1+1”, după cea organizată la sfârșitul lunii februarie, care a avut loc după o pauză de aproximativ 15 luni.

De cealaltă parte, reprezentanții administrației de la Tiraspol afirmă că reuniunea are loc la inițiativa lor și se desfășoară în prezența mediatorilor și observatorilor internaționali.

Tiraspolul insistă asupra respectării acordurilor anterioare din cadrul procesului de negocieri, care, în opinia sa, oferă părților drepturi egale în procesul decizional.

Totodată, administrația secesionistă anunță că va aborda subiectul anulării unor decizii ale autorităților constituționale privind interzicerea accesului în Republica Moldova pentru anumiți reprezentanți ai regimului.

Printre cazurile invocate se numără cel al lui Ruslan Mova, fost lider al structurilor de securitate de la Tiraspol, acuzat de tortură și răpiri de persoane, care susține că nu poate intra pe teritoriul Republicii Moldova.

De asemenea, Tiraspolul solicită abrogarea prevederilor din Codul penal privind separatismul, precum și a altor legi care au dus la eliminarea unor facilități fiscale pentru regiune.