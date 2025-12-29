Negocierile Trump – Zelenski s-au încheiat fără un acord de pace

Întâlnirea liderilor din SUA și Ucraina de duminică noapte s-a încheiat fără un acord agreat de pace, dar cu declarații optimiste despre ”progrese semnificative”. Cei doi lideri nu au făcut anunțuri tranșante, dar din declarațiile lor au reieșit cel puțin trei mari probleme nerezolvate. Donald Trump a anunțat după întâlnirea de la reședința sa din Mar a Lago (Florida) cu Volodimir Zelenski că cele două delegații au făcut ”progrese mari pentru încheierea acestui război” și a adăugat că ”mai sunt una – două probleme spinoase”, printre care și chestiunea cedării de teritorii către Rusia. Zelenski a confirmat că problema cedării întregului Donbas – așa cum cere Rusia – nu a fost rezolvată și că e nevoie fie de aprobarea Parlamentului, fie de un referendum. ”E mai bine să încheiați un acord acum”, i-a spus Trump lui Zelenski în timpul conferinței de presă.

Cei doi au anunțat că vor urma noi negocieri conduse de un grup de lucru din care vor face parte oficiali din ambele țări.

După o întâlnire de două ore cu ușile închise cu președintele Volodimir Zelenski, la clubul privat al președintelui, Trump a ieșit declarând că un acord pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei ar putea fi încheiat „în câteva săptămâni”. ”Dacă lucrurile merg foarte bine, poate câteva săptămâni”, le-a spus Trump reporterilor care au întrebat în cât timp va fi agreat un acord. „Iar dacă merg prost, mai mult. În câteva săptămâni, vom ști într-un fel sau altul, cred”, a adăugat el.

Zelenski a adoptat un ton similar, numind întâlnirea ”excelentă” și subliniind că discuțiile au oferit „rezultate semnificative”. Echipele ucrainene și americane, a spus el, au finalizat aproape integral un cadru de pace în 20 de puncte, care este „agreat în proporție de 90%”.

Garanțiile de securitate

Cea mai clară divergență între cei doi lideri a apărut în privința garanțiilor de securitate – pilonul central al oricărui acord menit să împiedice Rusia să atace din nou Ucraina. Zelenski a declarat că garanțiile de securitate SUA-Ucraina au fost „agreate 100%”, inclusiv componenta militară a planului. Trump a fost mai circumspect, plasând cifra la „95%” și refuzând să detalieze ce ar presupune de fapt acele garanții.

Întrebat înainte de întâlnire de către corespondentul Kyiv Post dacă este pregătit să semneze imediat un acord de securitate, Trump s-a arătat iritat. ”Depinde ce scrie în acordul de securitate. Nimeni nu știe încă ce va scrie în acordul de securitate. Dar va exista un acord de securitate. Va fi un acord puternic”.

Trump a spus în repetate rânduri că Europa ar trebui să își asume o mare parte din responsabilitate. ”Națiunile europene sunt foarte implicate în protecție”, a spus Trump, lăudându-i pe liderii europeni ca fiind „oameni formidabili” care sunt „total implicați” în încheierea unui acord.

Un înalt oficial occidental implicat în apelurile de monitorizare de duminică a descris pentru Kyiv Post discuțiile ca fiind „cea mai structurată și substanțială conversație pe care am avut-o despre Ucraina în ultimele luni”, dar a avertizat că garanțiile de securitate rămân punctul sensibil al acordului. „Toată lumea este de acord că securitatea trebuie să fie de neclintit”, a spus oficialul.

Centrala de la Zaporojie

Unul dintre cele mai frapante momente ale zilei a fost atunci când Trump s-a referit la centrala nucleară Zaporojie, ocupată de ruși – cea mai mare din Europa și un punct central de blocaj în negocieri. Trump a declarat că Putin ”lucrează cu Ucraina pentru deschiderea acesteia” și l-a lăudat pe liderul rus pentru că este „foarte bun în acest sens”. „Nu a lovit-o cu rachete”, a adăugat Trump, sub privirile îngrijorate ale lui Zelenski.

Ucraina a exclus în repetate rânduri operațiunile comune cu Rusia la această unitate, pe care Moscova o controlează încă din primele zile ale invaziei. Propunerea lui Zelenski ar împărți controlul între Kiev și Washington – un plan pe care Kremlinul l-a respins până acum. Practic, ceea ce Trump a prezentat drept cooperare, Kievul consideră a fi ocupație.

Cedarea Donbasului către Rusia

În ceea ce privește teritoriul, niciunul dintre lideri nu a sugerat un progres major. Întrebat direct dacă Ucraina va face concesii, Zelenski a arătat că deciziile privind integritatea teritoriului nu pot fi luate doar de către lideri. ”Trebuie să ne respectăm legea și poporul”, a spus el, adăugând că Ucraina are „o poziție diferită de cea a Rusiei” în privința Donbasului.

Orice compromis teritorial, a spus Zelenski, ar necesita un referendum național. „Desigur, societatea noastră trebuie să aleagă. Pentru că este pământul lor – nu al unei singure persoane. Este pământul națiunii noastre, pentru multe generații.”

Trump a recunoscut că problema rămâne nerezolvată. ”Aceasta este problema pe care trebuie să o pună la punct”, i-a spus el corespondentului Kyiv Post, refuzând să spună ce presiune – dacă este cazul – ar exercita asupra Moscovei dacă discuțiile stagnează. ”Vom vedea. Nu vreau să vorbesc despre asta pentru că suntem foarte aproape [de un rezultat]”, a subliniat el.

Președintele Trump:

Tocmai am încheiat discuțiile cu președintele Zelenski și apoi cu partenerii noștri europeni și din NATO. Întâlnirea noastră a fost excelentă, am făcut progrese mari pentru încheierea acestui război, cel mai sângeros după Al Doilea Război Mondial

Mai sunt 1-2 chestiuni spinoase, dar am făcut mari progrese. Probabil că am rezolvat 95% din chestiuni

Chestiunea cedării de teritorii e problematică. Ucrainenii continuă să lupte, au făcut o treabă grozavă, dar ucrainenii vor ca războiul să se termine, rușii vor să se termine

E mai bine să încheiați un acord acum. E timpul să punem capăt conflictului

Va fi un grup de lucru format din Marco Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner și oficiali din Ucraina

Întrebat ce probleme spinoase rămân nerezolvate, Trump a răspuns: „Cred că este vorba despre teritoriile despre care vorbiți, o parte din acel teritoriu a fost deja ocupat. O parte din acel pământ este poate încă disputată, dar ar putea fi ocupată în următoarea perioadă de câteva luni, iar vouă v-ar fi mai bine dacă ați încheia un acord. (Reamintim că Rusia vrea să preia controlul asupra regiunii Donbas din estul Ucrainei ca o condiție pentru încheierea războiului, deși nu controlează întreaga zonă. Ucraina a exclus posibilitatea de a accepta acest lucru)

Rusia vrea ca Ucraina să reușească. Știu că sună straniu

În câteva săptămâni vom afla dacă războiul se va încheia

Președintele Zelenski:

Mulțumesc președintelui Trump pentru aceste discuții substanțiale. Am discutat toate aspectele planului de pace de 20 de puncte. Am convenit că garanțiile de securitate reprezintă o etapă esențială în obținerea unei păci durabile, iar echipele noastre vor continua să lucreze asupra tuturor aspectelor

Despre eventuala cedare a Donbas: E o chestiune dură, știți poziția noastră. Un plan în acest sens trebuie aprobat de parlament sau prin referendum

Zelenski afirmă că Ucraina are „o poziție diferită de cea a Rusiei” în ce privește Donbasul. El a spus că „trebuie să ne respectăm legea și poporul”, precum și „teritoriul pe care îl controlăm. Și, desigur, atitudinea noastră este foarte clară. De aceea președintele Trump a spus că aceasta este o problemă foarte dificilă”