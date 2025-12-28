Pentru prima dată în istorie, Moldova a exportat mai multe servicii decât mărfuri

Anul 2025 a marcat o schimbare structurală importantă în economia Moldovei, vizibilă nu doar în modernizarea serviciilor publice, ci și în structura activității economice a companiilor. Constatarea a fost făcută de Agenția de Investiții, care a subliniat că în trimestrul II al anului 2025, pentru prima dată în istoria țării, exporturile de servicii au depășit exporturile de mărfuri, semnalând o transformare a modelului economic și orientare mai accentuată către sectoare cu valoare adăugată mai mare.

Totodată, anul 2025 a fost unul istoric pentru credibilitatea financiară a țării. Pentru prima dată, în 2025, Republica Moldova a fost evaluată de toate cele trei mari agenții internaționale de rating suveran. Acestea sunt S&P Global Ratings, la prima sa evaluare de credit: cu un rezultat BB-/B, cu perspectivă stabilă; Moodys a oferit evaluarea B3 cu perspectivă stabilă și Fitch Ratings a menținut ratingul de țară B+, cu perspectivă stabilă.

Digitalizarea a continuat să fie o prioritate strategică pentru Guvern, cu rezultate concrete pentru mediul de afaceri, astfel încât, în prezent, 75% din serviciile publice pentru business sunt disponibile digital.

De asemenea, oferta investițională a Republicii Moldova a fost consolidată prin instrumente noi și ambițioase, subliniază Agenția de Investiții. Astfel, companiile moldovenești și-au majorat investițiile cu 17% în 2025, marcând șapte trimestre consecutive de creștere susținută a investițiilor. La fel, a fost lansată Schema de ajutor de stat regional pentru investiții, cu un buget de 2 miliarde de lei, care permite proiectelor strategice de peste 10 milioane de lei să beneficieze de sprijin guvernamental de 50–75%, prin granturi și scutire de impozit.

În septembrie 2025, Comisia Europeană a lansat Apelul UE pentru proiecte strategice în Republica Moldova, destinat investițiilor de peste 10 milioane euro, deschis până în iunie 2026. La final de 2025, Parlamentul a prelungit și pentru 2026 scutirea 0% la profitul reinvestit de companiile mici și mijlocii din Republica Moldova.

Schimbări semnificative structurale s-au întâmplat și în domeniul financiar-bancar. În acest sens, în octombrie 2025, Republica Moldova a aderat la SEPA, facilitând plăți mai rapide, mai sigure și mai ieftine în euro, pentru cetățeni și companii. În cadrul Moldova Business Week, a fost anunțată constituirea unei noi burse de valori, în parteneriat cu Bursa de Valori București, cu un capital inițial de 3 milioane euro, care va deveni operațională în vara anului 2026.

În domeniul financiar, lansarea platformei eVMS.md a modernizat infrastructura pieței de capital, oferind acces direct și digital la titluri de valoare guvernamentale, consolidând transparența și predictibilitatea pentru investitori.

La 1 noiembrie 2025, Republica Moldova a devenit membră a Convenției privind regimul de tranzit comun, marcând un pas important în integrarea sa în lanțurile logistice europene. Prin conectarea sistemului NCTS-MD la rețeaua vamală europeană, operatorii economici pot utiliza o singură declarație de tranzit pentru transportul mărfurilor prin mai multe state membre, eliminând formalitățile vamale repetitive și reducând semnificativ timpul și costurile de transport. Acest progres consolidează predictibilitatea, eficiența și atractivitatea Republicii Moldova ca hub logistic regional, accentuează Agenția de Investiții.