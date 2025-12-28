Fără lumină, mâine în Capitală și în alte localități din țară: Graficul deconectărilor și lista adreselor care nu vor avea curent electric

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că luni, 29 decembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.

Chişinău, sectorul Rîşcani: str. Matei Basarab 9/2, 9/3, Nicolae Dimo 27/1, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 31/1, 32, 32A, 9999, Studenţilor 10, 10/5, 12/3 intervalul de timp între 09:20-16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric;

Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti: com. Grătieşti: str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, s. Hulboaca: str. Constantin Negruzzi, Hulboaca, Ion Creangă, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:20-16:00 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric;

Anenii Noi: s. Ruseni: str. 31 August 1989, 9 Mai, Livezilor, Păcii, Păcii , Ruseni parțial, în intervalul de timp între 09:10-17:10 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Todireşti: str. 31 August 1989, Tineretului, Todireşti, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:15-10:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Socoleni: str. Centrală, Socoleni, Tinereţii, Viilor parțial, în intervalul de timp între 09:20-17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric;

Basarabeasca: or. Basarabeasca: str. Karl Marx, Sovetskaea, Sovetskii Pereulok str-la, Vasilii Ceapaev parțial, în intervalul de timp între 09:00-18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene;

Cahul: or. Cahul: str. Alexei Mateevici, Andrei Ciurunga parțial, în intervalul de timp între 13:00-15:00 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric;

Cantemir: s. Baimaclia: str. Baimaclia 250, s. Ciobalaccia: str. Ciobalaccia 9140, s. Cîşla: str. Cîşla 1, s. Doina: str. Doina, Drujba, Gorikogo, Grigori Kotovski, Kotovskogo, Maxim Gorki, Sadovaia, Vişneovaia, s. Iasnaia Poleana parțial, în intervalul de timp între 08:30-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric;

Comrat (UTA Găgăuzia): or. Ceadîr-Lunga: str. Alexandr Puşkin, Alexandr Puşkin str-la, Budionnîi, Lenin, Maxim Gorki parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:00 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric s. Beşghioz: str. Chirov, Lenin, Lenin str-la, Sadovaea, Serghei Lazo parțial, în intervalul de timp între 09:30-15:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Chirsova: str. Iubileinaea parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor;

Călăraşi: s. Temeleuţi parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor;

Căuşeni: or. Căinari: str. Căinari, Leonidov, Padurilor, Păcii 1 str-la, Păcii 2 str-la, Păcii 3 str-la, Ştefan Vodă parțial, în intervalul de timp între 12:00-14:00 pentru conectarea consumatorului nou s. Tocuz: str. Alexandru Donici, D.Cantemir, Dacia, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Tineretului, Tocuz, Zorilor parțial, în intervalul de timp între 09:40-17:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Tocuz: str. D.Cantemir, Mihai Viteazul, Tocuz parțial, în intervalul de timp între 09:00-11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Săiţi: str. Săiţi, Ştefan cel Mare şi Sfînt, s. Tocuz: str. D.Cantemir, Dacia, Mihai Viteazul, Mitropolit Varlaam, Nuferilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, Tocuz, Zorilor parțial, în intervalul de timp între 09:40-17:40 pentru manevre operative de scurtă durata

Cimişlia: or. Cimişlia: str. Alexandru Marinescu, Constantin Stere, Mitropolit Dosoftei, Serghei Lazo parțial, în intervalul de timp între 08:30-12:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor or. Cimişlia: str. Doinelor, George Coşbuc, George Coşbuc str-la, Vasile Alecsandri, Ştefan Vodă parțial, în intervalul de timp între 09:00-11:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric or. Cimişlia: str. Cimişlia 9318 ,s. Batîr : str. Batîr 1 ( cons.nonmcasnici) parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric;

Criuleni: or. Criuleni: str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 23D (cons. noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Molovata parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Maşcăuţi parțial, în intervalul de timp între 09:00-18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Maşcăuţi parțial, în intervalul de timp între 09:00-19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Micleşti parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Maşcăuţi, s. Răculeşti parțial, în intervalul de timp între 09:00-19:00 pentru manevre operative de scurtă durata s. Ciopleni: str. Ciopleni, Mihai Kogălniceanu parțial, în intervalul de timp între 11:00-13:00 pentru conectarea consumatorului nou s. Măgdăceşti: str. Alecu Russo, Cuza-Vodă, Dimitrie Cantemir, Lev Tolstoi, Măgdăceşti, Mitropolit Bănulescu-Bodoni, Mitropolit Varlaam, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Milescu Spătaru, Orhei, Păcii, Tudor Arghezi, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 14:00-16:00 pentru conectarea consumatorului nou;

Hînceşti: or. Hînceşti: str. 31 August 1989, Dacia , Floare, George Enescu, Livezilor, Victoriei parțial, în intervalul de timp între 08:30-16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor or. Hînceşti: str. Cucoarelor str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Teilor parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cărpineni: str. Biruinţa, Pădurilor, Pobeda, Zelionîi str-la (cons. noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:35-17:35 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Cărpineni: str. Anton Cehov, Boris Glavan, Codrilor, Comsomoliscaea, Corciaghina, Cuibîşeva, Doina, Fodor Sergiu, Gemenilor, Grigore Cotovschi, Independenţei , Ioana Iakir, Iurie Gagarin, Jemenilor, Lăpuşna, Lăpuşniţa , Leovscaea, Mihai Eminescu, Mircea cel Bătrîn, Moldoviţa , Morii, Pobeda, Rădi, Serghei Lazo, Sergiu Fodor, Stepnaea, Sverdlova, Ştefan Vodă, Vasile Alexandri, Veronica Micle, Zorile, 1 Iunie parțial, în intervalul de timp între 09:35-17:35 pentru manevre operative de scurtă durata s. Căţeleni parțial, în intervalul de timp între 09:40-18:40 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Paşcani: str. Mihalcea Hîncu, Paşcani, Vasile Cojocaru parțial, în intervalul de timp între 12:10-14:10 pentru conectarea consumatorului nou;

Ialoveni: s. Costeşti: str. Costeşti, Dacia parțial, în intervalul de timp între 09:00-13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Mileştii Mici: str. Mileştii Mici, Morilor parțial, în intervalul de timp între 08:45-10:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Pojăreni parțial, în intervalul de timp între 10:30-12:30 pentru conectarea consumatorului nou;

Nisporeni: or. Nisporeni: str. Basarabia, Chişinăului, Crinilor, George Coşbuc, Ion Creangă, Mihai Viteazul, Mihail Frunze, Mitropolit Petru Movilă, Muşatinilor, Nicolae Testemiţeanu, Renaşterii, Toma Ciorba str-la, Toma Ciorbă, s. Vărzăreşti: str. 31 August 1989, Dimitrie Cantemir, Sf.Petru, Vărzăreşti parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor;

Orhei: or. Orhei: str. 31 August 1989, Chişinăului, Ciprian Porumbescu, Costişei, Dimo Nicolai, Gheorghe Asachi, Grigore Ureche, Hotin, Ioan Vodă, Ion Neculce, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Izvoraş, Mihail Frunze, Sălciilor, Vasile Mahu, Victoria parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice or. Orhei: str. Constantin Negruzzi, Dorobanţilor, Eliberării, Haiducul Grozescu, Tricolorului, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:30 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice s. Furceni parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Clişova parțial, în intervalul de timp între 09:30-15:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Clişova parțial, în intervalul de timp între 12:00-17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Pohrebeni parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Tabăra parțial, în intervalul de timp între 10:00-16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric;

Străşeni: or. Străşeni: str. Alexei Mateevici , Codrilor, Luncilor, Mihai Eminescu, Orhei, Traian, Victor Crăsescu parțial, în intervalul de timp între 10:00-16:30 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice s. Zamcioji parțial, în intervalul de timp între 09:45-16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Chirianca parțial, în intervalul de timp între 09:45-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric;

Ştefan Vodă: s. Grădiniţa: str. Lenin, Păcii, Sovetscaea, Tineretului, Gradinita parțial, în intervalul de timp între 09:15-15:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Olăneşti: str. 31 August 1989, Alexandru cel Bun, Alexandru cel Bun., Florilor, Florilor., Livezilor, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu., Mihail Frunze, Nicolai Pirogov, Olăneşti, Serghei Lazo parțial, în intervalul de timp între 09:45-16:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor;

Teleneşti: s. Ineşti parțial, în intervalul de timp între 09:00-11:00 pentru conectarea consumatorului nou.