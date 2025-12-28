Dragoș Galbur: MAN este un partid de sorginte prorusă. Primăria lui Vanea Ceban blochează denumirea unei străzi în memoria eroului Ilie Ilașcu

Declarațiile liderului Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, readuc în prim-plan o problemă profundă a Chișinăului: raportarea ambiguă a administrației conduse de Vanea Ceban la istoria recentă și la simbolurile luptei pentru independența Republicii Moldova. De această dată, scandalul pornește de la refuzul Primăriei Chișinău de a aproba denumirea unei străzi în memoria lui Ilie Ilașcu, fost deținut politic și simbol al rezistenței românești din Transnistria.

Potrivit lui Galbur, partidul MAN, condus de Ion Ceban, manifestă o atitudine care trădează o sorginte prorusă, mascată sub un discurs administrativ și „tehnic”. Argumentul invocat de Primărie este unul care a stârnit indignare: solicitarea unui aviz de la Academia de Științe a Moldovei pentru a stabili „notorietatea și personalitatea” lui Ilie Ilașcu.

Pentru mulți, această cerere nu este doar birocratică, ci profund jignitoare. Ilie Ilașcu nu este un personaj obscur care trebuie „validat” academic. Este un om condamnat de regimul separatist de la Tiraspol, ținut ani de zile în detenție ilegală, recunoscut la nivel internațional drept deținut politic și simbol al luptei împotriva ocupației rusești din stânga Nistrului. A pune sub semnul întrebării notorietatea sa echivalează, în percepția publică, cu o relativizare a crimelor comise de regimul susținut de Moscova în Transnistria.

Dragoș Galbur susține că acest tip de blocaj administrativ nu este un accident, ci un tipar. În opinia sa, MAN și Ion Ceban evită sistematic asumarea unor gesturi simbolice care ar deranja electoratul prorus sau ar irita Kremlinul. Astfel, Chișinăul rămâne un oraș în care memoria eroilor incomozi este amânată, diluată sau îngropată sub hârtii și avize.

Mai mult, solicitarea unui aviz de la Academia de Științe ridică și o întrebare de fond: de ce este nevoie de astfel de filtre atunci când vine vorba de figuri care au luptat deschis împotriva ocupației rusești, în timp ce alte denumiri de străzi sau monumente sunt aprobate rapid, fără controverse similare? Pentru susținătorii lui Galbur, răspunsul este simplu: dubla măsură politică.

Acuzația lui Dragoș Galbur la adresa MAN nu vizează doar un partid, ci un mod de a face politică: unul în care memoria națională devine negociabilă, iar eroii sunt supuși „evaluărilor” atunci când adevărul lor deranjează o agendă convenabilă. Pentru mulți cetățeni, blocarea unei străzi Ilie Ilașcu nu este un simplu detaliu administrativ, ci un semnal alarmant despre direcția în care este împins Chișinăul.