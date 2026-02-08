Nemerenco: „Deciziile în țară le iau una sau două persoane, cred eu”

Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a comentat propunerile președintei Maia Sandu privind lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru alegerile parlamentare, afirmând că percepția publică este construită pe baza declarațiilor făcute în spațiul mediatic. „Probabil că, în țară, deciziile se iau la nivelul unor persoane – una sau două”, a menționat ex-ministra la Podcastul Lorenei.

Fosta ministră susține că, în prezent, în Republica Moldova se resimte o lipsă a liderilor politici de nivel înalt, în special a liderilor de partide care să fie mai vocali.

„Noi judecăm după ceea ce spune lumea în mass-media, în interviuri și în podcasturi, inclusiv la dumneavoastră, aflăm aceste lucruri de la dumnealor. Probabil că, în țară, deciziile se iau la nivelul unor persoane – una sau două, cred eu.

În momentul de față, opinia mea nu legată de dumneai sau de altcineva – noi suntem o țară foarte mică, aflată într-o situație geopolitică destul de complicată, cu un război alături, cu atacuri aproape zilnice din partea Moscovei, cu o asumare foarte serioasă, pentru care a votat majoritatea cetățenilor din Republica Moldova, privind aderarea la Uniunea Europeană, și cu o agendă foarte încărcată.

În același timp, mi se pare că, având în vedere toate aceste condiții, care reprezintă un risc major pentru noi din toate punctele de vedere, fie nu vom reuși să le atingem, fie ne vom confrunta cu niște pericole. Mi se pare, cumva, că există o lipsă a liderilor politici de nivel înalt în Republica Moldova, în special a liderilor de partide, care să fie foarte vocali”, a declarat Nemerenco.

Președinta Maia Sandu declară că i-a propus fostei ministre a Sănătății, Ala Nemerenco, să se regăsească în altă funcție, în sectorul de stat, după ce a rămas în afara noului Guvern. „Am avut o discuție, dumneaei a decis că instituțiile statului nu îi mai sunt interesante, pentru moment cel puțin”, a dezvăluit șefa statului,

Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a activat sub conducerea premierului Dorin Recean, iar odată ce acesta și-a dat demisia, ultima a anunțat că nu figurează în lista noului Guvern.

La 10 octombrie, președinta Maia Sandu a semnat un decret privind conferirea distincțiilor de stat unor cetățeni care „s-au remarcat prin activitatea de excepție în diverse domenii precum cultură, sport, educație, administrație publică, medicină, economie și știință”. Pe lista persoanelor distinse cu „Ordinul Republicii” s-a regăsit și Ala Nemerenco.

În noiembrie, fostul ministru al Infrastructurii, Andrei Spînu, s-a întâlnit la o cafea cu Ala Nemerenco, fosta ministră a Sănătății. Fotografia momentului, însoțită de un mesaj, a fost postată online.

Ulterior, fosta ministră a Sănătății a izbucnit într-un mesaj pe rețele, în care a dat de înțeles că guvernarea ar practica „nănășismul, cumătrismul, verișorismul, nemurismul, amicismul, protecționismul, lipsa totală a meritocrației în ascensiunea profesională”. „Lupta cu corupția și interesele continuă să rămână mai mult o lozincă decât acțiuni serioase”, a scris Ala Nemerenco.

În decembrie, Ala Nemerenco, cea care a deținut aproape cinci ani funcția de ministru în trei guverne, a declarat că nu este supărată de plecarea din Guvern. „Nimeni nu trebuie să stea într-o funcție până mucezește. Nu mi s-a propus, asta e”, a spus fosta ministră a Sănătății.