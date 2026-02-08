Povestea inelului de campion Super Bowl rămas la Kremlin: „Vladimir Putin l-a pus în buzunar și a plecat”. Moscova a negat incidentul

Robert Kraft, în vârstă de 84 de ani, este actualul proprietar al echipei New England Patriots şi, sub conducerea sa, franciza din Massachusetts a câştigat şase campionate. Duminică, echipa lui Kraft aspiră la a şaptea victorie în Super Bowl, deşi se află într-o nouă eră, cu Mike Vrabel ca antrenor principal şi tânărul Drake Maye în locul lui Brady, notează Marca. Jurnalul spaniol aminteşte de un episod care i-a avut protagonişti pe Kraft şi pe preşedintele Rusiei, Vladimir Putin.

Kraft este proprietarul conglomeratului Kraft Group – care nu are nicio legătură cu compania Kraft Foods – pe care l-a fondat în 1998 şi în care şi-a unificat toate afacerile. În acelaşi an, a cumpărat Foxboro Stadium, care nu era proprietatea Patriots, iar aceasta a fost cheia pentru a prelua franciza în 1994. Au venit Belichick şi Brady şi s-a construit un nou stadion. Succesul nu a întârziat să apară, iar în jurul victoriilor Patriots s-a format și o poveste controversată la un moment dat: un inel de campion Super Bowl ar fi fost luat de Vladimir Putin în 2005.

Kraft participat, împreună cu preşedintele de atunci al Citigroup, Sandy Weill, magnatul mass-media Rupert Murdoch şi alţi oameni de afaceri, la o întâlnire cu Putin în 2005, în încercarea de a „stimula comerţul între Statele Unite şi Rusia”.

„Aş putea ucide pe cineva cu acest inel”

În timpul unei conferinţe de presă la Palatul Konstantinovsky, lângă Sankt Petersburg, Weil i-a sugerat lui Kraft să-i arate lui Putin inelul său de la Super Bowl XXXIX, al treilea câştigat de Patriots în patru ani.

Proprietarul „Pats” i l-a întins liderului rus, care a admirat inelul de 4,94 carate şi a spus, potrivit martorilor: „Aş putea ucide pe cineva cu acest inel”, în timp ce şi-l punea pe deget. Kraft i-a răspuns: „Ai putea ucide pe cineva şi fără el. Ai fost şeful KGB”, întinzând mâna pentru a-şi recupera bijuteria, a scris la vremea respectivă The New York Post, conform CNN.

Totuşi, potrivit martorilor, Putin a pus inelul în buzunar.

Povestea a avut multe răsturnări de situaţie şi l-a supărat pe preşedintele american George W. Bush, care a considerat-o o umilinţă. Nu înţelegea cum o astfel de faptă a fost comisă în faţa mai multor „grei” americani şi nu s-a putut face nimic.

La cererea Casei Albe, Kraft a îngropat povestea până când, în 2013, în timpul unei gale, a dezvăluit totul: „I-am întins mâna şi el a pus inelul în buzunar. În acelaşi timp, trei tipi de la KGB l-au înconjurat şi au plecat. Aveam o legătură emoţională cu acel obiect, care purta şi numele meu”, a spus proprietarul francizei.

Un purtător de cuvânt al Kremlinului a ieşit în apărarea onoarei preşedintelui său şi a negat această poveste: „Am auzit cum domnul Kraft i-a dat acest inel cadou”, a spus el.

Povestea nu s-a terminat aici, deoarece Kraft a asigurat că va încerca să-l convingă pe Donald Trump – în timpul primului său mandat – să intervină pentru a încerca să schimbe inelul original cu unul similar, cu numele lui Putin.