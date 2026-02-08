O moldoveancă a murit subit în Italia: I s-a făcut brusc rău

O femeie originară din Republica Moldova, stabilită de mai mulți ani în Italia, a murit subit într-un spital din Roma, la scurt timp după ce i s-a făcut brusc rău.

Familia afirmă că există mai multe neclarități legate de circumstanțele decesului și a depus o plângere, fiind deschisă o anchetă penală de către autoritățile italiene.

Este vorba despre Diana Cojocaru, în vârstă de 36 de ani, mamă a unui copil de 12 ani. Potrivit rudelor, femeia locuia împreună cu familia în zona Castelverde din Roma.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 28 ianuarie 2026, când Dianei i s-a făcut brusc rău, acuzând dureri puternice în piept și dificultăți de respirație. Fiul ei a cerut ajutorul unei vecine, iar la ora 23:39 a fost solicitată ambulanța.

Echipajul medical a intervenit la domiciliu, iar după aproximativ două ore a decis transportarea femeii la camera de gardă a spitalului Policlinico di Tor Vergata. Pacienta a ajuns la spital în jurul orei 03:00, în dimineața zilei de 29 ianuarie.

Rudele susțin că au fost informate abia în jurul orei 10:40 că starea Dianei s-ar fi agravat. Când familia a ajuns la spital, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Decesul a fost constatat cu puțin înainte de ora 12:30, în aceeași zi.

Ulterior, familia a declarat că a primit explicații diferite privind cauza morții. Potrivit plângerii depuse, un medic ar fi invocat probleme grave la nivelul ficatului și valori neobișnuit de ridicate ale fierului în sânge, în timp ce un alt specialist ar fi vorbit despre insuficiență respiratorie severă, intubare și chiar ipoteza unei afecțiuni hematologice fulgerătoare. Rudele afirmă că aceste versiuni contradictorii ridică semne de întrebare cu privire la modul în care a fost gestionat cazul medical.

Pe 30 ianuarie, familia a depus o plângere oficială, iar documentația medicală a fost ridicată în aceeași zi. Trupul neînsuflețit a fost transferat ulterior la Policlinico Gemelli, unde procurorul a dispus efectuarea autopsiei. Rezultatele expertizelor sunt așteptate în aproximativ 60 de zile.

Într-un mesaj public transmis de fratele victimei, acesta a anunțat că, din cauza anchetei în desfășurare, autoritățile italiene nu permit momentan repatrierea. Familia va putea să-și ia rămas-bun de la Diana luni, 9 februarie, între orele 09:00 și 12:00, la Camera Mortuară a Policlinico Gemelli din Roma, fiind deschis accesul tuturor celor care doresc să-i aducă un ultim omagiu.

Rudele precizează că nu caută răzbunare, ci clarificarea circumstanțelor în care s-a produs decesul și stabilirea responsabilităților, exprimând totodată recunoștință pentru sprijinul și mesajele de solidaritate primite.

Cei care doresc să ajute familia în cliepele grele pot folosi datele cardului mamei Diane:

Beneficiar: ELENA ROTARU

Banca: BC Moldova – Agroindbank S.A.

IBAN: MD90AG000000022594577950

Valuta: EUR

Detalii Card: 4356960065273697