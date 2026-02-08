Schemele corupte ale lui Marchel: Un lăcaș de cult, construit fără autorizație la Răuțel

O construcție modulară a apărut marți, 3 februarie, pe un teren din satul Răuțel, raionul Fălești – exact în locul unde, în urmă cu mai bine de un an, Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, a pus piatra de temelie pentru o viitoare biserică.

Primarul localității susține însă că pentru acel teren nu există autorizație de construire. Pentru a evita legea, constructorii ar fi optat pentru o soluție modulară.

„Nu dăm permisiune. Acum a fost o decizie a consiliului, mai departe vom vedea dacă vor face proiectul și autorizația de construcții va fi după asta.”

— a spus Tudor Istrati, primar de Răuțel.

Episcopul Marchel nu a răspuns apelurilor NordNews, iar muncitorii aflați la fața locului au refuzat să ofere explicații.

„E o construcție modulară aici? Ne spuneți vă rog? Aveți o autorizație pentru așa construcție? Muncitorii nu sunt echipați cu nimic. Nu doriți să discutați cu noi?”

— au întrebat jurnaliștii NordNews, fără a primi un răspuns.

Nici fostul paroh al bisericii din Răuțel, Gheorghe Jarovlea, nu a oferit explicații. Convorbirea telefonică s-a încheiat înainte de a formula un punct de vedere.

„Alo, domnule Jarovlea, bună dimineața!

– Bună dimineața.

– Vă telefonează Cătălin, jurnalist NordNews. Am dorit să vă întreb, ieri la Răuțel…”

— a fost începutul convorbirii cu Gheorghe Jarovlea, fost paroh al bisericii din Răuțel, fără continuare.

Opiniile localnicilor sunt împărțite. Unii spun că satul nu are nevoie de a doua biserică, alții consideră că existența a două lăcașuri, aflate sub jurisdicții diferite, este o opțiune firească.

„Nu-mi pasă, eu nu merg nici acolo, nici aici.”

— a spus un localnic din Răuțel.

„Păi, cum să zic, din motive de siguranță tehnică, să-i amendeze.”

— a adăugat un alt localnic.

„Mai vreți o biserică în sat?

– Da, de ce nu.

– Una să fie a Mitropoliei Moldovei, și alta a Basarabiei?

– Dacă așa s-a hotărât, cred că așa e normal.”

— a spus un locuitor al satului Răuțel.

„Noi avem deja o biserică. Nu știu din ce cauză se mai construiesc biserici.”

— a spus un alt localnic.

Actualul preot al bisericii din sat afirmă că structura instalată seamănă mai mult cu o construcție provizorie.

„Astăzi am văzut că se petrec lucrări și se asamblează o casă modulară, nici nu știu cum se numește așa corect, cum ați spus, un lego pentru a improviza o biserică.”

— a spus Victor Țurcanu, preotul paroh al bisericii din Răuțel.

Cazul a fost adus la cunoștința Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică Nord.

„Cunoaștem cauza. La moment, de către Inspectorat se examinează. La moment nu avem o decizie pe cauza dată.”

— a declarat Vadim Fotescu, șeful Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică Nord.

„Urmează să fie prezentate câteva acte, să vedem ce-i acolo, deja atunci vom putea lua o decizie.”

— a adăugat Vadim Fotescu.

Tensiunile religioase în satul Răuțel persistă din martie 2024, când parohia a trecut din subordinea Patriarhiei Moscovei în cea a Mitropoliei Basarabiei. Tot atunci a fost cumpărat terenul pe care acum a fost amplasată construcția modulară.