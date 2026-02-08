Schemele corupte ale lui Marchel: Un lăcaș de cult, construit fără autorizație la Răuțel
O construcție modulară a apărut marți, 3 februarie, pe un teren din satul Răuțel, raionul Fălești – exact în locul unde, în urmă cu mai bine de un an, Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, a pus piatra de temelie pentru o viitoare biserică.
Primarul localității susține însă că pentru acel teren nu există autorizație de construire. Pentru a evita legea, constructorii ar fi optat pentru o soluție modulară.
„Nu dăm permisiune. Acum a fost o decizie a consiliului, mai departe vom vedea dacă vor face proiectul și autorizația de construcții va fi după asta.”
— a spus Tudor Istrati, primar de Răuțel.
Episcopul Marchel nu a răspuns apelurilor NordNews, iar muncitorii aflați la fața locului au refuzat să ofere explicații.
„E o construcție modulară aici? Ne spuneți vă rog? Aveți o autorizație pentru așa construcție? Muncitorii nu sunt echipați cu nimic. Nu doriți să discutați cu noi?”
— au întrebat jurnaliștii NordNews, fără a primi un răspuns.
Nici fostul paroh al bisericii din Răuțel, Gheorghe Jarovlea, nu a oferit explicații. Convorbirea telefonică s-a încheiat înainte de a formula un punct de vedere.
„Alo, domnule Jarovlea, bună dimineața!
– Bună dimineața.
– Vă telefonează Cătălin, jurnalist NordNews. Am dorit să vă întreb, ieri la Răuțel…”
— a fost începutul convorbirii cu Gheorghe Jarovlea, fost paroh al bisericii din Răuțel, fără continuare.
Opiniile localnicilor sunt împărțite. Unii spun că satul nu are nevoie de a doua biserică, alții consideră că existența a două lăcașuri, aflate sub jurisdicții diferite, este o opțiune firească.
„Nu-mi pasă, eu nu merg nici acolo, nici aici.”
— a spus un localnic din Răuțel.
„Păi, cum să zic, din motive de siguranță tehnică, să-i amendeze.”
— a adăugat un alt localnic.
„Mai vreți o biserică în sat?
– Da, de ce nu.
– Una să fie a Mitropoliei Moldovei, și alta a Basarabiei?
– Dacă așa s-a hotărât, cred că așa e normal.”
— a spus un locuitor al satului Răuțel.
„Noi avem deja o biserică. Nu știu din ce cauză se mai construiesc biserici.”
— a spus un alt localnic.
Actualul preot al bisericii din sat afirmă că structura instalată seamănă mai mult cu o construcție provizorie.
„Astăzi am văzut că se petrec lucrări și se asamblează o casă modulară, nici nu știu cum se numește așa corect, cum ați spus, un lego pentru a improviza o biserică.”
— a spus Victor Țurcanu, preotul paroh al bisericii din Răuțel.
Cazul a fost adus la cunoștința Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică Nord.
„Cunoaștem cauza. La moment, de către Inspectorat se examinează. La moment nu avem o decizie pe cauza dată.”
— a declarat Vadim Fotescu, șeful Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică Nord.
„Urmează să fie prezentate câteva acte, să vedem ce-i acolo, deja atunci vom putea lua o decizie.”
— a adăugat Vadim Fotescu.
Tensiunile religioase în satul Răuțel persistă din martie 2024, când parohia a trecut din subordinea Patriarhiei Moscovei în cea a Mitropoliei Basarabiei. Tot atunci a fost cumpărat terenul pe care acum a fost amplasată construcția modulară.