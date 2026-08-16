„Niciun dealer nu s-ar băga acolo unde nu i se garantează protecție.” Ex-polițistă, despre fenomenul substanțelor interzise, „ascunse inclusiv între Parlament și Guvern”

„Niciun dealer de droguri nu s-ar băga acolo unde nu i se permite și unde nu i se garantează protecție.” Sunt declarațiile ex-polițistei Mihaela Juravlea, făcute într-un interviu cu Dorin Podlisnic, despre fenomenul substanțelor interzise, care au împânzit Chișinăul și întreaga țară.

„Personal nu doar am observat, dar am încercat să mă apropii să văd ce fac unii tineri. Am văzut persoane care plasează droguri, dar și persoane care le caută și le ridică. Mai nou, o fac chiar în parcul central din Chișinău, unde e un flux continuu de oameni. Și asta între Parlament și Guvern. Ai fost în interiorul organelor de drept. Este eficientă lupta lor cu fenomenul de răspândire a drogurilor în Moldova?”, a întrebat avocatul Dorin Podlisnic.

„În perioada în care am activat deseori erau ridicate în cadrul perchezițiilor – dosare penale ce țin de răspândirea drogurilor erau destul de multe – asta înseamnă că se lucrează. În fiecare inspectorat din capitală și din țară sunt grupe operative, care documentează, fiind implicați ofițeri de investigație care nemijlocit se ocupă de prevenirea răspândirii drogurilor în ascunzișuri. Dar din cauza insuficienței de personal nu s-a ajuns la un nivel mai bun de gestionare și supraveghere a acestor circuite de droguri. Câte doi ofițeri de investigație în inspectoratele din capitală nu sunt în măsură să acopere toară raza mun. Chișinău, pentru a stopa fenomenul. Grupul de reacționare operativă – cei care patrulează în Chișinău, la fel sunt implicați în verificarea răspândirii drogurilor, dar nu se poate ține sub control fenomenul, deoarece a luat amploare. Au venit noi distribuitori și până să îi depistezi, este un volum de lucru. Au fost ridicate destul de multe substanțe interzise, dar nu se știe ce se face cu ele după ce sunt ridicate. Exista semnul întrebării, se presupunea că sunt ridicate de unele instituții și repuse în circulație de altcineva. Să nu uităm despre ultimele cazuri de la IP Botanica, unde au fost reținuți ofițeri de investigație – cei care nemijlocit sunt responsabili de combaterea fenomenului. Au fost reținuți pentru că acopereau distribuitorii de droguri și primeau remunerare. Deja nu știi în cine să ai încredere”, a răspuns Mihaela Juravlea.

„Ca ex-ofițer de urmărire penală, unde vezi breșa sau lacuna care face ca traficanții de droguri să scape de pedepe?”

„Nu sunt duse operațiunile până la capăt din lipsă de personal, în primul rând. Dar, un lup nu se bagă într-o ogradă străină niciodată, și nici un dealer nu s-ar băga acolo unde nu ar fi primit și unde nu i s-ar permite și garanta protecție. Nu poate veni un om străin, vorbim de ucraineni și cei care la noi țin…”

„Ceea ce vedem noi, că a fost reținut cutare, în sectorul cutare, cu atâta gramaj, este ok?”

„Atât timp cât se publică ridicări de droguri, înseamnă că se și lucrează, se mai sperie unii distribuitori de droguri, dar este și un impact negativ, pentru că tinerii află – la noi sunt droguri, se distribuie, deci, este posibilitate de a cumpăra. Chiar și celor care nu au consumat niciodată droguri le apare interesul – acest băț are două capete.”

Potrivit ex-polițistei, din cazurile practice pe care le-a gestionat, „erau implicați în 80% adolescenți, studenți, pentru că, pentru distribuirea câtorva pliculețe de droguri primeau 400 -500 lei per doză”.

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