Nicolae Margarint: Proiectul de lege privind mass-media propus de PAS va crea pârghii de control politic asupra presei și trebuie categoric modificat. Partidul Nostru va veni cu amendamente

Proiectul de lege privind mass-media propus de majoritatea PAS poate crea pârghii suplimentare de control politic asupra presei, mai ales în ceea ce privește crearea unui Registru al instituțiilor media care să fie gestionat de Ministerul Culturii. În opinia deputatului Partidului Nostru, Nicolae Margarint, nu poate guvernarea „să facă legile după bunul ei plac”.

„Cea mai gravă problemă este că acel registru al mass-media pe care vor să îl instituie va fi gestionat de către Ministerul Culturii, adică de către Guvern, adică de către PAS. Dar nu poate guvernarea să facă legile după bunul ei plac, care o servesc pe ea, mai ales că ulterior va veni o altă guvernare și va practica aceleași abuzuri. Asta nu este corect. În Uniunea Europeană, nu găsim în nicio țară un astfel de registru gestionat de stat. Toate normele și legile în UE sunt pentru a distanța statul de mass-media, de a rupe toate pârghiile administrative și influențele pe care statul le-ar putea exercita”, a declarat Nicolae Margarint, la postul public Radio Moldova.

Totodată, proiectul introduce condiționalități privind accesul la finanțare, în funcție de înregistrarea în acest registru:

„Adică, dacă nu te-ai înregistrat benevol, în ghilemele, nu vei beneficia de finanțare. Apoi, dacă vei publica o știre care nu va fi pe placul guvernării, legea prevede expres că vei fi nevoit, timp de 48 de ore, să ștergi acest conținut”.

În opinia deputatului Partidului Nostru, proiectul de lege are foarte multe probleme, inclusiv definiții foarte vagi, de aceea trebuie modificat.

„Partidul Nostru nu a votat acest proiect în prima lectură, iar pentru a doua considerăm că trebuie modificat categoric. Vom veni cu amendamente, cel puțin în raport cu acest registru”, a declarat Margarint.