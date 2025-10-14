Nicuşor Dan: Moldova este în siguranță atât timp cât Ucraina rezistă

Președintele României, Nicuşor Dan, afirmă că Republica Moldova nu este în pericol de a fi atacată de Federația Rusă, atât timp cât Ucraina continuă să reziste agresiunii.

Întrebat dacă România ar interveni pentru a-și apăra cetățenii din Republica Moldova în cazul unui eventual atac al Rusiei, șeful statului a spus că un astfel de scenariu nu există în prezent.

„Republica Moldova are doar doi vecini, Ucraina şi România. Din fericire, Ucraina rezistă, adică Moldova nu se poate accesa din direcţia asta şi cu atât mai puţin din direcţia României, care este ţară membră NATO. Deci, atât timp cât Ucraina rezistă, acest pericol nu există”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit președintelui României, situația de securitate a Republicii Moldova rămâne stabilă, iar principalul factor de protecție îl reprezintă rezistența Ucrainei în fața invaziei ruse.

Nicuşor Dan a menționat că un eventual risc ar fi putut apărea doar în cazul unei victorii electorale a forțelor proruse la alegerile din Republica Moldova, care ar fi permis Moscovei să-și întărească prezența militară în Transnistria.

„Dacă ar fi câştigat forţele proruse, ele ar fi permis o întărire a micuţei forţe armate de cam 1.000 de persoane care este acum în Transnistria. Dar aşa, Moldova, atâta timp cât Ucraina rezistă, nu are niciun fel de ameninţare”, a adăugat președintele României.

De menționat că șeful Statului Major al Apărării din România, generalul Gheorghiță Vlad, a afirmat de două ori în ultimele zile că România este pregătită să sprijine Republica Moldova în caz că este atacată.

„România și Armata României au toate instrumentele necesare pentru a sprijini Republica Moldova, ca să mă rezum numai la Armata României (…)

Statul român are toate instrumentele, repet, militare, politice, legislative, să sprijine Republica Moldova. Am făcut-o și o să continuăm să o facem”, a declarat, sâmbătă, într-un interviu pentru Antena 3, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.