Zece agenți ai Rusiei, arestați în Odesa și Lvov pentru operațiuni de sabotaj

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Poliția Națională au reținut opt agenți ruși implicați în operațiuni de sabotaj în sudul Ucrainei, precum și două persoane din vestul Ucrainei, pe care serviciile secrete ruse au încercat să le manipuleze pentru a comite atacuri incendiare.

„Aceștia s-au dovedit a fi bărbați cu vârste cuprinse între 19 și 73 de ani, recrutați de la distanță de inamic sub pretextul «câștigurilor ușoare». Alți doi au fost înșelați de ruși care se dădeau drept ofițeri SBU”, a declarat agenția de contraspionaj, potrivit Ukrinform.

În Odesa, ofițerii de securitate au prins un șomer local „în flagrant”, în timp ce încerca să planteze un dispozitiv exploziv improvizat (IED) sub o linie de cale ferată.

Bărbatul colectase explozibilul dintr-o ascunzătoare pregătită în prealabil de agenții ruși. Ofițerii SBU au reținut, de asemenea, alte șapte persoane în regiunea Odesa, care dăduseră foc la cabinete de relee de pe căile ferate locale pentru a perturba logistica militară ucraineană.

Sabotorii au filmat atacurile

Ei au filmat atacurile incendiare pentru a le raporta superiorilor lor din Rusia. În Lvov, doi rezidenți în vârstă de 19 ani au fost descoperiți după ce au dat foc unei poște și unor intrări rezidențiale, la instrucțiunile rușilor.

Contrainformațiile au descoperit ulterior că rușii se dăduseră drept ofițeri SBU, păcălind tinerii să creadă că participau la o „operațiune specială” ucraineană.

„Conform legendei furnizate de inamic, țintele ar fi adăpostit «criminali» care acționau împotriva Ucrainei”, potrivit SBU.

După cum a raportat anterior Ukrinform, SBU a reținut recent un dezertor ucrainean recrutat de Rusia, care plănuia un atac terorist în centrul orașului Zaporojie.