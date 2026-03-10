Nicușor Dan: R. Moldova ar putea adera la UE în 2028, dacă există voință politică

R. Moldova ar putea adera la UE chiar în 2028, cu doi ani mai devreme decât obiectivul trasat de președintele Maia Sandu. Declarația a fost făcută de liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, în cadrul vizitei sale la Varșovia. Potrivit lui, Republica Moldova a înregistrat progrese, iar următoarea etapă este deschiderea negocierilor pe capitole.

„Eu cred că odată, în primul rând, că Republica Moldova a evoluat excepțional. Consiliul European și avem tipul acesta de discuții despre toate țările candidate, inclusiv cele din zona Balcanilor și toată lumea, toată lumea apreciază efortul extraordinar pe care Moldova l-a făcut. Din această perspectivă, dacă există voință politică, aderarea poate să fie chiar 2028. Dar haideți să vedem începutul procesului formal”, susține șeful statului român.

Președintele Nicușor Dan a vorbit și despre o eventuală reunificare a R. Moldova cu România. Potrivit lui, Parlamentul de la București este pregătit, însă o astfel de decizie depinde exclusiv de voința cetățenilor Republicii Moldova, și nu reprezintă un ”plan B” de integrare europeană a moldovenilor.

„Planul B, nu, pentru că e o chestiune care ține de voința cetățenilor din Republica Moldova și în acest moment această voință nu există. Eu respect voința suverană a cetățenilor din Republica Moldova, dar despre parcursul european al Republicii Moldova, accederea la Uniunea Europeană, da, am vorbit și am discutat mai multe posibilități. După cum știți, în momentul de față este o conjuncție a două fapte: suprapunerea parcursului Moldovei și al Ucrainei și opoziția Ungariei față de față de intrarea Ucrainei. O să avem niște alegeri în Ungaria, foarte curând. Toată lumea așteaptă aceste alegeri, inclusiv din perspectiva procesului de aderare al Ucrainei și Moldovei și, în funcție de asta, se conturează niște lucruri”, susține șeful statului român.

În același interviu, liderul de la Cotroceni a fost întrebat și cum ar putea sprijini România Republica Moldova în cazul în care războiul din Orientul Mijlociu ar provoca o nouă criză petrolieră.

„După cum știți, noi dezvoltăm conexiunile energetice. Chiar în urmă cu două zile, noul ambasador al Republicii Moldova s-a acreditat la București și am vorbit de asta. O să continuăm. Situația este mult mai bună decât era acum 3-4 ani și peste un an, doi, va fi România va putea să asigure singură independența energetică împreună cu Republica Moldova. Cam asta este situația pe partea de energie”, afirmă Nicușor Dan.

Vizita lui Nicușor Dan la Varșovia a avut loc la invitația președintelui Poloniei, Karol Nawrocki. În cadrul deplasării, liderul de la București a avut întrevederi cu șeful statului polonez, cu premierul Donald Tusk, dar și cu conducerea Parlamentului polonez. Discuțiile au vizat în special cooperarea în domeniul securității pe flancul estic al NATO, sprijinul pentru Ucraina și coordonarea pozițiilor în cadrul Uniunii Europene.