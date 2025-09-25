Nicușor Dan se implică în alegerile noastre – Mesaj pentru cetățenii moldoveni din România

Președintele Nicușor Dan îi încurajează pe cetățenii moldoveni care trăiesc, muncesc sau învață în România să meargă la vot duminică, subliniind că de votul lor depinde viitorul familiilor și al Basarabiei. El a publicat și informații despre cele 23 de secții de vot organizate în 14 orașe din țară.

„Dragi basarabeni care trăiți, munciți, învățați în România, veți fi tot timpul bine primiți aici și respectați. Știu însă că rădăcinile voastre au rămas dincolo de prun. Și duminică e un moment decisiv, esențial pentru Moldova, alegerile parlamentare. Vă invit pe toți să mergeți la vot. Aveți aici informații despre cum și unde puteți să votați în România. Mergeți la vot. De votul vostru depinde viitorul vostru, al familiilor voastre, al Basarabiei”, spune Nicușor Dan într-un mesaj video postat pe Facebook.

Potrivit mesajului care însoțește clipul, „legătura dintre România și Republica Moldova nu este doar una istorică – este o legătură vie, construită în fiecare zi prin oameni, familii și valori comune”.

„Alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc duminică, 28 septembrie, reprezintă un moment crucial pentru viitorul cetățenilor săi. Îi îndemn pe toți basarabenii din România să voteze în una dintre cele 23 de secții organizate în 14 orașe din țară”, scrie Dan.