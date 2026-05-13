Nicușor Dan și Karol Nawrocki au discutat despre securitatea Republicii Moldova

Președintele României, Nicușor Dan, și președintele Poloniei, Karol Nawrocki, au discutat la București despre securitatea Republicii Moldova și despre parcursul european al țării. Discuția a avut loc în contextul vizitei liderului polonez în România, unde participă la summitul B9.

Nicușor Dan a declarat, în cadrul unei conferințe de presă comune, că România și Polonia susțin atât securitatea Republicii Moldova, cât și integrarea acesteia în Uniunea Europeană.

Dan a menționat că a discutat cu omologul său polonez despre importanța securității Republicii Moldova pentru România, dar și despre aderarea țării la UE, ambele direcții fiind susținute de partea poloneză.

Președintele României a precizat că, în cadrul întrevederii, a fost abordată și tema extinderii Uniunii Europene. Potrivit lui, România și Polonia au poziții similare, considerând că extinderea UE este benefică pentru securitatea Europei, atât în zona de est, cât și în Balcanii de Vest.

Cei doi lideri au discutat și despre războiul din Ucraina. Nicușor Dan a declarat că afirmațiile lui Vladimir Putin privind un posibil sfârșit apropiat al războiului nu trebuie luate prea în serios, amintind că liderul de la Kremlin a susținut anterior că Rusia nu va invada Ucraina.

Președintele român a mai spus că, în 2026, poziția Ucrainei pe linia frontului este mai bună decât în anii precedenți și a invocat declarații recente ale lui Volodimir Zelenski, potrivit cărora Ucraina a reușit să recupereze mai mult teritoriu decât a pierdut în acest an.

Totodată, Dan a menționat că situația economică din Rusia nu este favorabilă, dar Moscova continuă războiul, în pofida declarațiilor privind dorința de încetare a focului. În opinia sa, strategiile militare rusești din ultimii ani nu indică o dorință reală de pace pe continentul european.

Nicușor Dan a subliniat că, în acest context, statele europene trebuie să fie pregătite, inclusiv prin cooperare bilaterală, în formatul B9, în cadrul NATO și al Uniunii Europene.