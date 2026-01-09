Ninsori slabe și cer noros în Moldova

Meteorologii prognozează pentru vineri, 9 ianuarie, ninsori slabe în nordul R. Moldova, iar în centru și sud – cer noros. Maximele termice vor fi cuprinse între -6 și -1 grade Celsius, iar pe alocuri, temperatura minimă va fi de -9°C.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), vântul va sufla din vest și va avea o viteză maximă de până la 55 km/h. Umiditatea aerului va fi de până la 80%.

La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între -9° și -6°C.

În centrul țării și în Capitală, temperaturile vor varia între -7° și -4°C.

În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între -6° și -1°C.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de polei și ghețuș, valabil până pe 9 ianuarie, ora 14:00. Pentru siguranța participanților la trafic, polițiștii au îndemnat conducătorii auto să adapteze viteza, să evite manevrele neasigurate și să păstreze o distanță de siguranță între mașini.