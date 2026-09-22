Nivelul apei în lacul Novodnestrovsk a scăzut cu 68 cm în 20 de zile

Situația hidrologică de pe Nistru rămâne dificilă, iar rezerva de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk continuă să scadă. În perioada 1–20 septembrie, în lac au intrat aproximativ 40,3 milioane de metri cubi de apă, în timp ce volumul deversat a fost de circa 103,7 milioane de metri cubi.

Datele au fost prezentate de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Potrivit acestuia, diferența dintre volumul de apă care a intrat în lac și cel evacuat a fost de aproximativ 63,4 milioane de metri cubi în cele 20 de zile.

În aceeași perioadă, nivelul apei din lac a coborât cu 68 de centimetri, de la 111,83 metri la 111,15 metri. Prin comparație, cota normală este de 121,5 metri, ceea ce înseamnă că nivelul actual este cu peste 10 metri mai jos.

Debitul mediu de apă care a intrat în lac în perioada analizată a fost de aproximativ 23 de metri cubi pe secundă, în timp ce deversările s-au menținut la circa 60 de metri cubi pe secundă.

Ministrul precizează că precipitațiile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost suficiente pentru a îmbunătăți situația hidrologică, întrucât cantitatea de precipitații din bazinul superior al Nistrului, aflat în Ucraina, a rămas insuficientă.

În contextul debitelor reduse și al riscurilor hidrologice, autoritățile continuă lucrările de înlăturare a barajelor și construcțiilor ilegale care afectează cursurile de apă, precum și curățarea și decolmatarea albiilor. Totodată, sunt consolidate infrastructurile hidrotehnice și actualizate datele privind sursele alternative de apă.

Ministerul Mediului monitorizează debitele Nistrului și rezervele de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk și anunță că va informa publicul despre eventualele schimbări.

Autoritățile îndeamnă populația și agenții economici să consume apa rațional, să remedieze eventualele pierderi și scurgeri și să evite utilizarea apei pentru activități care nu sunt necesare.