„S-au despărțit”. Emilian Crețu a pus pe jar internetul cu „o bârfă de ultimă oră”: Cui rămâne Porsche-ul și ce facem cu tatuajul?!

Actorul Emilian Crețu a pus pe jar internetul cu o nouă parodie, iar aluziile sale la o despărțire din showbiz-ul autohton au stârnit imediat speculații în rândul internauților. „Bârfă de ultima oră”, a semnat prezentatorul.

„Problema nu e că s-au despărțit, dar cui rămâne Porsche-ul și ce facem cu tatuajul”, a spus Emilian Crețu într-un video publicat pe rețele.

Internauții nu au stat mult pe gânduri și au început să caute „destinatarul” mesajului.

Mulți au legat imediat parodia de Vlada Boțan, mai ales că pe pagina acesteia nu mai apar fotografiile alături de logodnicul său.

Tânăra nu a comentat deocamdată situația.

La începutul lunii iunie, Vlada Boțan și iubitul său, Vlad și-au îndeplinit un vis măreț și au devenit proprietarii unui bolid de lux – un spectaculos Porsche 911 GT3, o mașină de sport legendară, râvnită de pasionații de viteză din întreaga lume.