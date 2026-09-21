Un minor pe trotinetă, lovit mortal de un automobil de marca Volkswagen: Șoferul a fugit de la locul accidentului

Un minor de aproximativ 14-15 ani a murit după ce a fost lovit de un automobil, la ieșirea din satul Corjeuți, raionul Briceni. Accidentul s-a produs în această seară, iar șoferul a fugit de la fața locului.

„Potrivit informațiilor preliminare, un automobil de marca Volkswagen a tamponat un minor, cu vârsta estimativă de 14-15 ani, care se deplasa cu o trotinetă. În urma impactului, automobilul s-a izbit într-un copac de pe marginea carosabilului. Din nefericire, minorul a decedat la fața locului până la sosirea ambulanței. Șoferul a părăsit locul accidentului, abandonând automobilul implicat. La acest moment, polițiștii întreprind măsuri pentru identificarea și localizarea acestuia. Toate circumstanțele producerii accidentului sunt în curs de stabilire. Pe caz a fost inițiat un proces penal”, anunță IGP.