Maia Sandu: Parlamentul va declara stare de urgență energetică și hidrologică

Parlamentul urmează să declare stare de urgență în domeniul energetic și cel hidrologic, a anunțat președinta Maia Sandu după ședința Consiliului Național de Securitate din 21 septembrie.

Șefa statului a declarat că autoritățile trebuie să fie pregătite pentru orice evoluție, în contextul situației de pe piețele energetice și al nivelului scăzut al apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk.

„Nivelul apei în Novodnistrovsk a atins o minimă istorică. Trebuie să fim pregătiți pentru orice evoluție și, indiferent de ce se întâmplă în exterior, Moldova trebuie să aibă apă, energie electrică, combustibil. Dar nu putem influența prețul”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a vorbit și despre creșterea prețurilor carburanților, menționând că motorina a ajuns, în Republica Moldova, la 36 de lei litrul.

„Benzina și motorina au ajuns la cele mai mari prețuri care au fost vreodată în UE. În Moldova, litrul de motorină a ajuns la 36 de lei”, a spus șefa statului.

Totodată, Maia Sandu a precizat că instituțiile trebuie să asigure capacitatea de import și rute alternative de alimentare cu energie electrică pentru sezonul rece. Printre măsurile prevăzute se numără posibilitatea utilizării în regim de urgență a interconexiunilor cu România și maximizarea capacității comerciale la frontiera dintre România și Republica Moldova. Mai mult, instituțiile responsabile trebuie să creeze rezerve de echipamente și piese de schimb pentru intervenții rapide în cazul unor avarii.

Autoritățile urmează să constituie și stocurile necesare de gaze și să pregătească treptat și stocuri de urgență de produse petroliere.

Șefa statului a mai precizat că Guvernul va asigura resursele financiare necesare pentru ca mecanismul de compensații să funcționeze pe întreaga perioadă a sezonului rece.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței de presă susținute după ședința Consiliului Național de Securitate.