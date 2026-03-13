Nivelul de alertă pe Nistru, ridicat la galben: Unele localități pot rămâne fără apă

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat vineri, 13 martie, că nivelul de risc pentru locuitorii din nordul Republicii Moldova a fost ridicat la galben, ca urmare a poluării râului Nistru cu combustibil provenit de la o hidrocentrală din Ucraina, atacată de ruși.

Potrivit lui Hajder, valorile analizelor de laborator în zona Naslavcea depășesc limitele admise, motiv pentru care autoritățile monitorizează constant calitatea apei și iau măsuri de protecție. Echipele prelevează probe la fiecare șase ore cu laboratorul mobil și instalează filtre suplimentare, utilizând și baloți de paie pentru reținerea substanțelor nocive.

„Dacă situația o va impune, suntem pregătiți să sistăm temporar aprovizionarea cu apă pentru unele localități din nordul țării, pentru a preveni orice pericol pentru cetățeni”, a declarat Hajder, care se deplasează în prezent la Soroca pentru a monitoriza intervențiile.

Autoritățile ucrainene și echipele din România acționează deja pe malurile lor ale Nistrului pentru a limita impactul poluării. Ministerul Mediului promite actualizări imediate pe măsură ce noi date vor fi disponibile.