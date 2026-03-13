Noi detalii în dosarul ”fiarei” din Anenii Noi: Presupusul ucigaș și-ar fi omorât chiar și unele rude

Presupusul criminal în serie din satul Berioschi, raionul Anenii Noi, nu are probleme psihice. Este concluzia expertizei psihiatrice, realizată la cererea Procuraturii Generale. Între timp, s-au finalizat expertizele medico-legală şi genetică ale rămăşiţelor umane depistate în una dintre locuinţele învinuitului.

Până în prezent, oamenii legii vorbesc despre şase victime ale presupusului criminal, care şi-a recunoscut vinovăţia doar parţial. Şeful Poliţiei Naţionale a declarat, în exclusivitate pentru sursa menționată, că printre victime ar putea fi şi rude de-ale principalului învinuit.

Potrivit Procuraturii Generale, investigaţiile în cazul presupusului criminal în serie din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi continuă.

Violina Moraru, comunicator, Procuratura Generală: A fost finalizată expertiza psihiatrică dispusă în privinţa învinuitului, acesta fiind declarat responsabil din punct de vedere psihiatric. De asemenea, au fost finalizate expertiza medico-legală și expertiza genetică efectuate asupra rămășițelor umane depistate și exhumate din grădina unei gospodării din localitate, ce aparține acuzatului. Investigaţiile continuă. Alte informații nu pot fi făcute publice deocamdată, pentru a nu periclita mersul urmăririi penale.

Oamenii legii anunţă că s-au făcut investigaţii, inclusiv săpături, în cel puţin şase gospodării din proprietatea învinuitului. Expertiza a confirmat că printre deşeuri ar fi fost descoperite şi osăminte umane. Oficial au fost stabilite şase crime comise de presupusul ucigaş, iar printre victime ar fi chiar şi rude de-ale acestuia.

Viorel Cernuțeanu, şeful Poliţiei Naţionale: Cel puţin ca proces de investigaţie sunt şi rude foarte apropiate care au avut de suferit care au avut de suferit. Cu părere de rău, vorbim despre trei cazuri care sunt deja documentate. În acelaşi timp, în procesul de investigare s-a derulat mult mai aprofundat şi la alte etape, alte persoane, şi sunt în proces de investigaţie încă trei cazuri. Vorbim despre cazuri ca durată de ani foarte vechi, deci, de 20 de ani.

În prezent, presupusul criminal în serie, în vârstă de 59 de ani, se află în arest preventiv. După gratii se află şi fiul învinuitului, în vârstă de 33 de ani, suspectat de complicitate la una dintre crime. În anchetă este vizată şi concubina principalului învinuit.

Investigaţiile au început în luna septembrie anul trecut, după ce poliţia a fost anunţată despre dispariţia unui localnic. Oamenii legii au infiltrat un ofiţer sub acoperire pentru a acumula probe. Tot atunci, poliţia a confirmat că există bănuieli rezonabile că individul ar fi comis mai multe crime, iar cadavrele ar fi fost date ca hrană la animale. Potrivit surselor din cadrul anchetei, presupusul criminar ar fi suspectat şi de canibalism.

La 23 decembrie, într-o localitate din Anenii Noi, Poliția a efectuat acțiuni de urmărire penală într-un dosar pornit pe un caz de dispariție a unui bărbat. Potrivit oamenilor legii, în urma măsurilor speciale demarate, ofițerii de investigație au stabilit ca versiune de bază – omorul.

Presa scria că bărbatul reținut și concubina sa ar fi ucis cel puțin trei persoane, iar ulterior ar fi dat cadavrele drept hrană porcilor din gospodărie.

Sătenii din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, sunt șocați de crima comisă recent, care a dus la reținerea cuplului suspectat că ar fi ucis mai multe persoane și le-ar fi dat cadavrele drept hrană porcilor. Potrivit localnicilor, bărbatul reținut nu are o reputație bună. „Noi considerăm că el nu este adecvat. Știu că a bătut foarte tare o doamnă, pe vecina lui, i-a spart capul, permanent sunt cu el situații neplăcute și copiii se tem de el, și maturii”, a declarat o femeie.

În primele sale declarații, concubina bărbatului care ar fi fost omorât de un consătean și dat de mâncare porcilor a relatat: „Când a dispărut, am depus cerere la Poliție și am început a căuta. Pe camere se vede cum ei merg împreună spre casa lui. Vecinii mi-au zis că cine intră la acest om, nu mai iese”.

Ulterior, oamenii legii au făcut publice detalii despre crima produsă în localitatea Beriozchi. Potrivit Poliției, ofițerii au percheziționat mai multe gospodării ale bănuitului, cumpărate între 2005 și prezent. Au fost ridicate hainele purtate de victimă în ziua dispariției, oseminte presupus umane cu urme de sânge, obiecte posibil folosite la crimă și alte probe importante pentru anchetă.

La 24 decembrie, concubina suspectului pe cazul disparițiilor misterioase din raionul Anenii Noi fost plasată în arest preventiv. Femeia a declarat, în instanță, că bărbatul susținea că persoanele dispărute ar fi plecat la război.

Bărbatul suspectat de crima teribilă de la Anenii Noi a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Inculpatul nu a fost escortat în fața instanței și ar fi solicitat ca judecata să aibă loc în lipsa lui. Totodată, procurorul pe caz a declarat că mai multe persoane au fost reținute.