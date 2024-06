Niveluri explicate și cum să te protejezi

Radiația ultravioletă (UV) este emisă de Soare și pătrunde în atmosfera Pământului. Unele radiații UV sunt esențiale pentru bunăstarea noastră, iar razele soarelui oferă căldură și lumină. Dar echilibrul este cheia – expunerea la UV poate provoca, de asemenea, leziuni periculoase ale pielii. Este UV periculos?

Trebuie să ne controlăm expunerea, spune profesorul Dorothy Bennett, de la St George’s, Universitatea din Londra, relatează BBC.

UV este benefic, deoarece permite pielii noastre să producă vitamina D esențială. Acest lucru este important pentru funcționarea oaselor, a celulelor sanguine și a sistemului nostru imunitar.

„Dar UV este și periculoasă, deoarece fiecare expunere la UV, în special fiecare arsură solară, crește riscul nostru de cancer de piele. „Melanomul, cel mai periculos cancer de piele, este acum al cincilea cel mai frecvent cancer din Marea Britanie, creșterea continuă fiind atribuită băilor de soare”, a spus ea. Radiațiile UV promovează cancerul de piele prin deteriorarea ADN-ului din celulele pielii. De asemenea, a fost asociat cu probleme oculare, inclusiv cu cataracta. Și există tot mai multe dovezi că lumina UV poate reduce capacitatea organismului de a se apăra împotriva anumitor boli. Ce este indicele UV? Nivelurile radiațiilor UV variază pe parcursul zilei. Cele mai mari citiri au loc în perioada de patru ore în jurul „amiezii solare”, care este atunci când soarele se află în cel mai înalt punct de pe cer – de obicei de la sfârșitul dimineții până la începutul după-amiezii. Indexul UV (sau UVI) este o măsură internațională standard a radiațiilor ultraviolete. Valorile încep de la zero și pot crește peste 10. Cu cât numărul este mai mare, cu atât este mai mare potențialul de deteriorare a pielii și a ochilor – și cu atât este mai puțin timp pentru ca un rău să apară. Care sunt diferitele niveluri UV? Un tabel cu diferite niveluri de UV într-un bloc violet, roșu, portocaliu și verde cu sfaturi de la Organizația Mondială a Sănătății Țările apropiate de ecuator pot experimenta niveluri UV foarte ridicate în mijlocul zilei, pe tot parcursul anului. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Nairobi din Kenya poate avea niveluri UV peste 10 pe tot parcursul anului. Mallorca, în Spania, va atinge în mod normal nouă în iunie și iulie. Dar Insulele Falkland din Atlanticul de Sud nu trec niciodată peste cinci în decembrie și ianuarie (când este vară în emisfera sudică). Potrivit OMS, este necesară protecție solară suplimentară atunci când nivelurile sunt: 11+ (extrem de mare) 8-10 (foarte mare) Protecția este necesară atunci când nivelurile sunt: 6-7 (mare) 3-5 (medie) Nu este necesară protecție atunci când nivelurile sunt: 1-2 (scăzut) Te poți bronza în siguranță? Nu există nicio modalitate sigură sau sănătoasă de a te bronza, spune serviciul național de sănătate al Marii Britanii (NHS). Dacă vrei unul, doctorul Bav Shergill, de la Asociația Britanică a Dermatologilor, spune că cel mai sigur mod de a te bronza este „din sticlă” – folosirea autobronzării. „Când te bronzezi, lumina ultravioletă stimulează celulele pielii tale să producă pigment pentru a încerca să protejeze ADN-ul celulelor pielii – dar această protecție este minimă – echivalentul SP4. „Aceasta nu este deloc prea multă protecție – așa că încă poți arde foarte devreme”, avertizează el. Te poți bronza chiar și atunci când este înnorat și vânt? Helen Willetts, de la BBC Weather, spune: „Pielea ta poate arde la fel de repede, indiferent dacă este la 30C sau la 20C. “Nu fi surprins în zilele înnorate. UV va pătrunde în continuare în norii subțiri – așa că, chiar dacă nu crezi că este atât de însorit, poți să arzi în continuare.” Cantitatea de UV care ajunge la pielea ta nu este determinată de temperatura zilnică, spune dr. Michaela Hegglin, de la Departamentul de Meteorologie al Universității Reading. „Nivelurile UV într-o zi de sfârșit de aprilie luminoasă și avântată în Marea Britanie va fi aproximativ la fel ca într-o zi caldă și însorită din august”. Dar îmbătrânirea pielii? Expunerea neprotejată la razele UV joacă un rol substanțial în îmbătrânirea pielii – descompunând fibrele de colagen și elastină din pielea sănătoasă. Acest lucru contribuie la formarea ridurilor și a pliurilor slăbite. De asemenea, razele soarelui usucă pielea, făcând-o aspră și piele. Cum poți evita deteriorarea UV? Sfaturile de la NHS includ: -Petreceți timp la umbră când soarele este cel mai rău -nu aștepta să te arzi niciodată -acoperiți-vă cu îmbrăcăminte adecvată și nu uitați de ochelari de soare -utilizați protecție solară cu factor de cel puțin 30 -reaplicați protecție solară la fiecare două ore -ai grijă deosebită cu copiii Cercetările globale arată că oamenilor le lipsesc adesea părți ale corpului atunci când se pun cu protecție solară, avertizează doctorul Shergill. „Oamenii uită adesea să includă partea nasului cu ochiul – unde am văzut o mulțime de cancer de piele”, spune el. Alte zone includ șanțul din partea laterală a nasului și în obraz, tâmple și partea superioară a pieptului. Ca ghid, adulții ar trebui să urmărească să aplice aproximativ șase până la opt lingurițe de protecție solară dacă acoperă întregul corp. Am pielea maronie. Trebuie să-mi fac griji? Da. „Am văzut, de exemplu, oameni din Asia de Sud cu cancer de piele și am văzut oameni cu moștenire dublă care suferă de cancer de piele. „Pielea poate părea mai închisă la culoare, dar nu se comportă întotdeauna în acest fel din punct de vedere al protecției – pentru că există mai multe gene în joc decât ne gândim”, spune Dr. Shergill. Indiferent de culoarea pielii – riscul de afectare a ochilor și de potențiale efecte nocive asupra sistemului imunitar rămâne.

