Noi tarife la căldură: Mai ieftin la Chișinău și mai scump la Bălți

Locuitorii municipiului Chișinău vor achita mai puțin pentru energia termică livrată de Termoelectrica, în timp ce consumatorii din Bălți vor plăti mai mult.

Noile tarife au fost aprobate cu vot unanim de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în ședința din 12 februarie.

La Chișinău, tariful pentru o gigacalorie va fi de 2020 de lei (fără TVA), cu 490 de lei mai puțin decât cel actual, de 2510 lei/Gcal (fără TVA).

În schimb, la Bălți, prețul pentru o gigacalorie va crește cu 75 de lei, ajungând la 2201 lei/Gcal (fără TVA), față de 2126 de lei în prezent.

Decizia vine după ce, pe 3 februarie, ANRE a aprobat reducerea tarifului la gazele naturale pentru consumatori cu 2,15 lei per metru cub, noul preț fiind de 13,35 lei (fără TVA).