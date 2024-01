‘Nu vreau să mor!’ Drama nespusă a ucrainenilor care încearcă să scape fără a fi trimiși în prima linie a frontului

În Ucraina nu există suficienți voluntari pentru a suplini fluxul constant de soldați morți și răniți, care umplu cimitirele și paturile de spital ale țării. Președintele Zelenski spune că comandanții săi militari caută un număr suplimentar de 450.000 – 500.000 de oameni pentru a compensa pierderile și pentru a extinde armata în 2024. Găsirea de oameni pentru a-i înlocui pe cei căzuți în luptă devine tot mai complexă, scrie The Daily Beast.

Pe măsură ce speranța oamenilor într-o victorie rapidă a dispărut, iar poveștile de groază umplu saloanele, unii bărbați ucraineni se ascund pentru a evita mobilizarea.

Unii stau acasă și evită străzile, unde polițiștii sau ofițerii militari împart anunțuri de recrutare și duc bărbații la bazele militare. Alții fug din Ucraina cu documente falsificate.

Toți bărbații sănătoși cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani nu au voie să părăsească țara, așa că este nevoie de acte medicale false pentru a trece granița. The Daily Beast, de exemplu, știe despre un cuplu care a cumpărat documente false care atestă că copilul lor este handicapat, pentru a-i permite tatălui să fugă din țară.

Într-un oraș din vestul Ucrainei am întâlnit un bărbat în vârstă de 31 de ani care încearcă să evite să fie recrutat în armată. El a vorbit sub rezerva anonimatului, deoarece se teme că va fi târât în armată după publicare.

” Nu pot avea încredere că nu mă vor aduce direct pe linia frontului”. – Serghei “Nu vreau să mor. Am auzit că o mulțime de soldați care se întorc de pe front au probleme psihologice. Sunt oameni diferiți”, spune cel pe care The Daily Beast îl va numi Sergei. “Unii vor avea probabil probleme cu alcoolul și multe alte probleme și nu vor avea niciun viitor. Eu vreau să am un viitor”.

Sergei, care nu are copii și nu este căsătorit, spune că înțelege nevoia de mai mulți bărbați și susține o Ucraină liberă. Cu toate acestea – la fel ca unii dintre prietenii săi – nu se simte ca un soldat și nu este sigur că s-ar descurca bine pe linia frontului. Anul trecut, a primit pe stradă o înștiințare de recrutare din partea unor ofițeri militari care îi ordonau să se prezinte la o bază militară din apropiere.

Nu s-a dus niciodată. Serghei știe că ar putea fi dus direct la o bază dacă autoritățile îl găsesc.

“Am auzit multe povești despre oameni care sunt luați pe străzi și sunt împinși în linia întâi fără prea multă pregătire și am auzit chiar povești despre oameni care au fost trimiși fără pregătire și care au fost uciși după doar câteva zile”, spune Serghei, care lucrează ca curier, “Voi încerca să evit acest lucru cât mai mult timp posibil. Vreau să am un viitor”.

Necesarul pentru război

Nu se cunoaște numărul total al persoanelor ca Serghei, care nu doresc să se înroleze în armată. Oamenii se tem adesea să ridice vocea în public și pur și simplu stau acasă pentru a nu fi descoperiți. Se estimează că aproximativ 20.000 de bărbați au fugit ilegal din Ucraina de când a început invazia rusă, potrivit BBC. Cel puțin trei bărbați s-ar fi înecat încercând să fugă din Ucraina în Uniunea Europeană sau în Republica Moldova, potrivit Serviciului Frontierei de Stat din Ucraina.

Pe rețelele de socializare, există adesea videoclipuri cu ceea ce par a fi militari ucraineni care împart pe străzi anunțuri de recrutare și verifică tineri la punctele de control. Videoclipuri cu bărbați în vârstă de luptă care sunt urcați în dube pentru a fi trimiși la baze pentru verificări au devenit virale.

De multe ori, oamenii nu stau la adresele înregistrate, ceea ce face mai greu pentru militari să îi găsească.”Cei care încearcă să evite mobilizarea sunt cam 1-5%.Cu siguranță nu sunt critici pentru apărarea Ucrainei”, a declarat Fedir Venislavskyi pentru BBC în noiembrie, când era reprezentantul parlamentar al președintelui.

Observatorii occidentali au declarat că una dintre problemele majore ale Ucrainei este capacitatea de a găsi mai mulți oameni pentru efortul de război, în condițiile în care populația rusă este de aproximativ 3,5 ori mai mare decât cea ucraineană.

Recent, generalul Valeriy Zaluzhnyi, șeful forțelor armate ucrainene, a scris un articol de opinie în The Economist, susținând că Ucraina are nevoie de mai mulți bărbați pe linia frontului.”Capacitatea noastră de a antrena rezervele pe propriul teritoriu este, de asemenea, limitată… Nu ne putem lipsi cu ușurință de soldații care sunt detașați pe front, (iar) Rusia poate lovi centrele de antrenament. Și există lacune în legislația noastră care permit cetățenilor să se sustragă de la responsabilitățile lor”, a spus el.

În prezent, niciun ucrainean cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani nu poate părăsi Ucraina.Bărbații cu vârste cuprinse între 27 și 60 de ani pot fi mobilizați în armată, în timp ce bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 26 de ani se pot înrola doar în mod voluntar.Volodymyr Zelensky are în vedere reducerea vârstei de mobilizare la 25 de ani.

Parlamentul ucrainean are în vedere și alte modificări legislative pentru a crește numărul de persoane eligibile pentru serviciul militar. Printre altele, oamenii sunt acum clasificați doar ca fiind apți sau inapți pentru serviciu.Anterior, oamenii puteau fi “parțial apți”, cum ar fi cei cu probleme minore de sănătate, cum ar fi astmul.Aceste modificări propuse îi fac pe bărbații care anterior erau doar parțial apți să fie îngrijorați în legătură cu viitorul lor.

În decembrie, ministrul ucrainean al apărării Rustem Umerov a declarat pentru DW că toți bărbații ucraineni cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani, care locuiesc în străinătate, vor fi rugați să se prezinte la serviciu. Potrivit agenției europene de statistică Eurostat, 19,9% dintre cei 4,2 milioane de ucraineni care au primit statutul de protecție temporară în Uniunea Europeană de la invazie sunt bărbați. “Încă discutăm ce ar trebui să se întâmple dacă nu vin de bunăvoie”, a declarat Umerov.

Avertismente prin Telegram

La începutul invaziei, Serghei a luat în considerare posibilitatea de a se înrola voluntar în armată, la fel ca mii de concetățeni de-ai săi, dar teama de ceea ce ar putea întâlni l-a făcut să ezite.Serghei a încercat apoi să găsească o modalitate de a părăsi Ucraina în mod legal, dar nu a reușit. El spune că nu dorește să părăsească Ucraina în mod ilegal, deoarece i-ar fi teamă de repercusiuni.

În Ucraina, așa-numitele “călăuze” care se oferă să ajute bărbații să treacă granița pot fi găsite pe site-ul de socializare Telegram pentru aproximativ 1.300 de dolari și mai mult. Serghei se ține adesea la curent cu situația pe Telegram, unde oamenii împărtășesc povești.

El are prieteni care luptă pe linia frontului și poate înțelege de ce unii soldați sunt supărați pe oameni ca el pentru că nu fac ceea ce ei consideră că este datoria unui bărbat.

“Dar nu cred că este rezonabil ca noi toți să luptăm. Unii sunt mai speriați și nu sunt apți pentru asta”, spune Serghei.”Înțeleg că acești soldați sunt furioși pentru că își văd prietenii murind. Sunt plini de furie împotriva tuturor”.

“Aș putea ajuta armata în anumite moduri, care nu se află pe front, dar nu pot avea încredere că nu mă vor duce direct pe front”, spune Serghei, care adaugă că a auzit povești despre oameni cu diabet sau astm, care sunt duși pe front.

The Daily Beast a vorbit și cu un alt bărbat, sub rezerva anonimatului. Tânărul de 27 de ani, căruia îi vom spune Alex, s-a oferit voluntar în armată anul trecut, dar a fost trimis acasă din cauza numărului prea mare de voluntari. El suferă de o afecțiune cardiacă și a declarat pentru The Daily Beast că vrea să ajute armata, dar că este reticent să se ofere din nou voluntar din cauza riscului de a fi trimis pe front.

El este îngrijorat că toți cei care sunt luați acum vor fi pur și simplu folosiți ca carne de tun pe front și că armata nu s-ar supăra să trimită pe front persoane cu dizabilități.

“Pe rețelele de socializare, puteți auzi că lucrurile sunt făcute incorect. Unii oameni, care sunt luați în armată pentru a îndeplini alte funcții, ajung oricum pe front după câteva luni, pentru că un comandant se răzgândește”, spune Alex.

“Armata știe unde mă aflu, așa că poate veni la mine acasă și să mă ia.Așadar, dacă războiul va dura foarte mult, probabil că voi ajunge în armată, dar știu că și mulți oameni își doresc acum pacea.Sper că pacea va veni în curând”, spune Alex, care adaugă că armata circulă adesea prin orașul său cu autobuze, luând oameni de pe străzi pentru a servi. El spune că un sistem de mobilizare corect și transparent ar liniști oamenii și ar putea oferi mai mulți voluntari.

Alex susține că există prea multe povești despre oameni trimiși pe front cu o pregătire minimă și cu dizabilități, ceea ce îi sperie pe toți.”Acum, se înființează aceste agenții de recrutare, unde îți promit că poți veni să te oferi voluntar și să primești trei luni de pregătire, nu doar câteva săptămâni. Să facă din tine un soldat adevărat, dar nu poți avea incredere în asta”, spune el.

Sistem nou

Criticile la adresa sistemelor de mobilizare provin din diferite părți ale societății ucrainene.Unii susțin că Ucraina ar trebui să introducă un sistem de loterie, în care oamenii să fie recrutați în funcție de ziua lor de naștere.Alții spun că Ucraina ar trebui să mobilizeze doar persoanele care nu sunt vitale pentru efortul de război ucrainean. Recent, pe Facebook, un ofițer ucrainean pe nume Iuriy Kasyanov a criticat ceea ce el numește un sistem ineficient.

El se teme că Ucraina ar putea pierde războiul dacă nu se schimbă ceva pentru a face sistemul mai corect și pentru a crește numărul de bărbați dispuși să servească în armată.”Primul lucru pe care îl pot spune este că situația este îngrozitoare pe linia frontului. Foarte rea și o cunosc foarte bine. Poate că acest lucru nu este atât de vizibil în spate. Cu toate acestea, rezistăm cu toate forțele noastre”, a declarat Kasyanov, expert în drone în armată. “Cel mai important lucru este că, în sfârșit, euforia și orbirea încep să se diminueze în societate.

Înțelegem, inclusiv comandanții și oficialii guvernamentali, că trebuie făcut ceva”.Kasyanov spune că mobilizarea a fost o mizerie de mult timp, cu oameni aflați în poziții civile critice care au fost duși în armată. El cunoaște exemple de persoane care produc drone foarte necesare pentru armată și care au fost luate în ciuda lipsei de pregătire militară.

“Acum avem foarte puțini specialiști – sudori, strungari, ca să nu mai vorbim de ingineri de înaltă clasă. Iar în domeniul ingineriei dronelor, îi poți număra pe degete”, a declarat Kasyanov, care pledează pentru un sistem de mobilizare care să țină cont de abilitățile oamenilor. Oamenii care ar putea să nu fie apți pentru a fi în prima linie sau care au abilități speciale ar trebui să lucreze cu producția militară în loc să-și riște viața în tranșeele noroioase. De asemenea, el pledează pentru eliminarea unora dintre scutirile de la datorie.În prezent, studenții sunt scutiți de mobilizare. El dorește ca această măsură să fie eliminată pentru a contribui la reducerea vârstei medii în armată, care, potrivit lui, este de peste 40 de ani.

“Acum, situația este de așa natură încât, din diverse motive, nivelul nostru de sprijin din partea țărilor occidentale a scăzut.Nu exista încă o industrie de apărare proprie. Nu sunt suficienți oameni și nimeni nu vrea să își asume responsabilitatea de a mobiliza tinerii. Pe front, trupele au dificultăți în a ține în frâu presiunea inamicului”, a declarat Kasyanov.

Încredere erodată

The Daily Beast a vorbit și cu un bărbat de 28 de ani, care dorește să fie identificat doar după prenumele său, Andriy.El a părăsit Ucraina în 2023 și se află acum în Europa.A trecut granița în mod legal din cauza handicapului mamei sale, ceea ce îi permite să plece ca tutore al acesteia.Andriy a declarat pentru The Daily Beast că el și mama sa au decis să folosească această portiță pentru a evita să fie recrutat în armată și să-și riște viața pe front.

Andriy are probleme de sănătate, ceea ce îl scutește de serviciul militar pe timp de pace, dar nu poate avea încredere că aceasta îl va proteja acum, în timpul invaziei, dacă va fi luat de pe străzi.”Am decis să nu las totul la voia întâmplării.Să nu cred că voi fi lăsat să plec dacă armata mă va ridica pe străzi, pentru că nu voi supraviețui în prima linie”, spune Andriy, care încearcă să ducă o viață anonimă în străinătate pentru a nu atrage prea multă atenție.

El spune că poveștile pe care le-a auzit din prima linie i-au influențat decizia.Ar putea fi capabil să ajute armata în funcții departe de linia întâi, dar nu are încredere în sistem.

“Toată această nouă legislație face ca mobilizarea să fie din ce în ce mai strictă. Oportunitatea de astăzi s-ar putea să nu mai existe mâine”, spune Andriy, “Am responsabilitatea de a avea grijă de mama mea și de mine însumi.Nu am vrut să fiu luat și am o mulțime de prieteni care simt la fel”.”Nu mă voi întoarce decât după război. Dacă va trebui să plătesc vreo amendă pentru că am evitat mobilizarea după război, va fi în regulă și o voi plăti, dar dacă va exista un caz penal și va trebui să fac timp real în închisoare, nu mă voi întoarce”, spune Andriy.